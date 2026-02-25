Encuesta nacional respalda operativo contra el CJNG y mejora aprobación de Claudia Sheinbaum

Una encuesta nacional difundida De las Heras Demotecnia señala que la mayoría de las personas consultadas aprueba el operativo federal contra el CJNG en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. El estudio también muestra un repunte en la percepción ciudadana sobre la presidenta Claudia Sheinbaum tras la acción de seguridad.

De acuerdo con los resultados del ejercicio demoscópico, 88% de las personas consultadas afirmó que ya tenía conocimiento del operativo antes de que el entrevistador lo mencionara, mientras que 12% señaló que no estaba enterada del hecho.

El combate a objetivos prioritarios impactó en los indicadores de aprobación presidencial, de acuerdo con el estudio./ AP

¿Cómo impactó el operativo en la imagen presidencial?

La medición se llevó a cabo apenas un día después del operativo, lo que permitió registrar la reacción ciudadana en un momento cercano al suceso y captar la percepción pública prácticamente en tiempo real.

El sondeo también consultó a la población sobre la calificación que otorgaban a la acción implementada por el gobierno federal y las Fuerzas Armadas.

El operativo contra el CJNG es considerado por una parte de la ciudadanía como un golpe relevante al crimen organizado./ DEA

En una escala del 0 al 10, las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera: 2% asignó una calificación de 0.

6% otorgó una nota entre 1 y 5.

14% evaluó el operativo con 6 o 7.

35% lo calificó con 8 o 9.

34% le dio la máxima puntuación de 10.

En conjunto, 69% de las personas encuestadas otorgó una calificación entre 8 y 10, lo que refleja una valoración mayoritariamente positiva. El promedio general obtenido fue de 8.3 puntos, indicador que muestra un respaldo amplio a la intervención federal.