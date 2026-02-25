Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Encuesta nacional respalda operativo contra el CJNG y mejora aprobación de Claudia Sheinbaum

La mayoría de los encuestados respaldó el operativo federal contra el CJNG, según un sondeo nacional difundido por EjeCentral./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:38 - 25 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El sondeo indica que la opinión favorable hacia la mandataria federal pasó de 63% a 68%, lo que representa un incremento de cinco puntos porcentuales

Una encuesta nacional difundida De las Heras Demotecnia señala que la mayoría de las personas consultadas aprueba el operativo federal contra el CJNG en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. El estudio también muestra un repunte en la percepción ciudadana sobre la presidenta Claudia Sheinbaum tras la acción de seguridad.

De acuerdo con los resultados del ejercicio demoscópico, 88% de las personas consultadas afirmó que ya tenía conocimiento del operativo antes de que el entrevistador lo mencionara, mientras que 12% señaló que no estaba enterada del hecho.

El combate a objetivos prioritarios impactó en los indicadores de aprobación presidencial, de acuerdo con el estudio./ AP

De acuerdo con los resultados del ejercicio demoscópico, 88% de las personas consultadas afirmó que ya tenía conocimiento del operativo antes de que el entrevistador lo mencionara, mientras que 12% señaló que no estaba enterada del hecho.

¿Cómo impactó el operativo en la imagen presidencial?

La medición se llevó a cabo apenas un día después del operativo, lo que permitió registrar la reacción ciudadana en un momento cercano al suceso y captar la percepción pública prácticamente en tiempo real.

El sondeo también consultó a la población sobre la calificación que otorgaban a la acción implementada por el gobierno federal y las Fuerzas Armadas.

El operativo contra el CJNG es considerado por una parte de la ciudadanía como un golpe relevante al crimen organizado./ DEA

En una escala del 0 al 10, las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera:

  • 2% asignó una calificación de 0.

  • 6% otorgó una nota entre 1 y 5.

  • 14% evaluó el operativo con 6 o 7.

  • 35% lo calificó con 8 o 9.

  • 34% le dio la máxima puntuación de 10.

En conjunto, 69% de las personas encuestadas otorgó una calificación entre 8 y 10, lo que refleja una valoración mayoritariamente positiva. El promedio general obtenido fue de 8.3 puntos, indicador que muestra un respaldo amplio a la intervención federal.

La encuesta también refleja que amplios sectores apoyan mantener o reforzar la estrategia de seguridad federal./ AP
Últimos videos
Lo Último
15:43 ¡Llegó el gol 965! Cristiano Ronaldo anota en la victoria del Al-Nassr sobre el Al-Najm SC
15:28 Selección Mexicana tratará de mantener el invicto ante Islandia
15:18 OFICIAL: Tigres anuncia renovación de Diego Lainez
15:07 ¡Noche mágica! Atalanta le da la vuelta a la eliminatoria ante el Borussia Dortmund y va para Octavos
15:06 ¿Liga MX mejor que MLS? Andrés Lillini considera que en México se trabajan mejor las fuerzas básicas
15:03 Campal en las afueras del Bernabéu: Policía y ultras del Benfica se enfrentan previo al partido
14:30 México alcanza cifra histórica de 40 mil 871 mdd en inversión extranjera directa
14:15 Muere Carmen Ochoa, productora de Chespirito y pieza clave de El Chavo del 8
13:56 VIDEO: Amenaza de bomba en Poder Judicial de CDMX… ¿por parte del CJNG?
13:46 Oliver Torres: “Para mí, el futbol mexicano debería ser potencia mundial”.
Tendencia
1
Contra El Mencho no se llamaba Nemesio: Revelan su verdadero nombre tras perder la vida
2
Contra Abogado de la familia de El Mencho solicita a la FGR la entrega del cuerpo
3
Futbol ¡Lamentable noticia! Cruz Azul anuncia la muerte de un exjugador Celeste
4
Futbol Internacional Campal en las afueras del Bernabéu: Policía y ultras del Benfica se enfrentan previo al partido
5
Contra ¿Por qué no hay imágenes del abatimiento del Mencho? Gobierno responde
6
Futbol ¿Liga MX mejor que MLS? Andrés Lillini considera que en México se trabajan mejor las fuerzas básicas
Te recomendamos
¡Llegó el gol 965! Cristiano Ronaldo anota en la victoria del Al-Nassr sobre el Al-Najm SC
Futbol
25/02/2026
¡Llegó el gol 965! Cristiano Ronaldo anota en la victoria del Al-Nassr sobre el Al-Najm SC
Edson Álvarez en el partido de México ante Islandia en el amistoso en mayo de 2021 | IMAGO 7
Futbol
25/02/2026
Selección Mexicana tratará de mantener el invicto ante Islandia
OFICIAL: Tigres anuncia renovación de Diego Lainez
Futbol Nacional
25/02/2026
OFICIAL: Tigres anuncia renovación de Diego Lainez
¡Noche mágica! Atalanta le da la vuelta a la eliminatoria ante el Borussia Dortmund y va para Octavos
Futbol
25/02/2026
¡Noche mágica! Atalanta le da la vuelta a la eliminatoria ante el Borussia Dortmund y va para Octavos
Andrés Lillini durante la Copa Mundial Sub-17 | MEXSPORT
Futbol
25/02/2026
¿Liga MX mejor que MLS? Andrés Lillini considera que en México se trabajan mejor las fuerzas básicas
Campal en las afueras del Bernabéu: Policía y ultras del Benfica se enfrentan previo al partido
Futbol Internacional
25/02/2026
Campal en las afueras del Bernabéu: Policía y ultras del Benfica se enfrentan previo al partido