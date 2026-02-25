¿Bad Bunny se metió en la relación de Nodal y Cazzu? Esto dijo el cantante

La controversia amorosa entre Christian Nodal y Cazzu ha tomado un giro inesperado que involucra indirectas públicas y teorías que nombran a Bad Bunny. El conflicto, que se remonta al fin de su relación y al reciente intercambio de mensajes y reacciones en redes, ha encendido nuevamente la conversación sobre lo que realmente ocurrió entre ellos.

En mayo de 2024 Nodal dejó a Cazzu y ese mismo mes inició su relación con Ángela Aguilar. / RS

Todo comenzó tras el estreno de la canción Rosita, interpretada por Rauw Alejandro junto a otros artistas, cuyo verso “Yo me dejo y me caso contigo a lo Christian Nodal” provocó reacciones inmediatas por parecer aludir a la rápida boda de Nodal con Ángela Aguilar tras su separación de Cazzu.

Cazzu respondió en redes con un comunicado en el que expresó su molestia por la canción y criticó aspectos de la relación con Nodal, mencionando términos como abandono e insinuando que artistas cercanos a la producción musical habían minimizado o festejado la situación.

Cazzu reaccionó en redes tras el estreno de “Rosita”, tema que menciona a Christian Nodal. / IG: @cazzu

¿Qué dijo Christian Nodal sobre Cazzu y la polémica de Rosita?

En respuesta, Nodal publicó un mensaje en su canal de difusión donde no nombra directamente a Cazzu, pero sí declara:

“…puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo…”

Además, recuperó que Cazzu habría compartido escenario con uno de los compositores de Rosita.

Cazzu fue invitada a una de las presentaciones de Bad Bunny en Argentina. / @cazzu

Este tipo de declaraciones abrió la puerta a especulaciones en redes, en especial, porque la cantante argentina fue vista en un concierto junto a Bad Bunny, aunque no hay confirmación oficial de una relación en ese momento.

Cazzu y Christian Nodal protagonizan una nueva polémica tras recientes declaraciones públicas. / Redes Sociales

¿Bad Bunny realmente se involucra en esta historia?

Hasta ahora no hay evidencia oficial o declaración pública de Bad Bunny sobre el tema ni confirmación de que haya tenido un papel en la ruptura entre Nodal y Cazzy. Las alusiones provienen de los comentarios de Nodal y de interpretaciones de usuarios en redes sociales que asocian eventos pasados —como colaboraciones o fotografías— con una posible implicación.

El triángulo que sigue dando de qué hablar

Lo que empezó como una frase dentro de una canción se ha convertido en una historia mucho más compleja que involucra interpretaciones, declaraciones públicas y una fuerte presencia de opiniones del público en redes. A pesar de que los protagonistas han expresado parte de sus puntos de vista, la historia mantiene más preguntas que respuestas y continúa alimentando la conversación en el mundo del espectáculo.