Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¿Por qué no hay imágenes del abatimiento del Mencho? Gobierno responde
Ya han transcurrido algunos días desde el operativo en Tapalpa, Jalisco, que dejó como resultado la ubicación y el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’; sin embargo, hasta ahora no han surgido imágenes de ese momento, ni tampoco del cuerpo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que muchos han puesto en duda la veracidad de lo sucedido.
Cuestionan falta de imágenes del operativo
Ante esta duda colectiva, hoy, durante la conferencia mañanera, la prensa cuestionó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el por qué no hay imágenes —en foto o video— del operativo que se llevó a cabo el pasado domingo por Fuerzas Federales, con el que se logró dar de baja al principal objetivo de los gobiernos de México y Estados Unidos.
“En las reuniones que usted ha tenido con el Gabinete de Seguridad, se puede conocer, no hemos visto imágenes de cómo fue el enfrentamiento, y ¿Se puede conocer el motivo exacto de cómo fue el fallecimiento de Nemesio Oseguera?”, fue el cuestionamiento que un representante de los medios de comunicación le hizo a la presidenta en la conferencia mañanera.
Sheinbaum responde en la mañanera
En su respuesta, la mandataria hizo referencia a la conferencia del pasado lunes, en la que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; y el secretario de Marina, Raymundo Morales, presentaron el informe del operativo montado en Tapalpa, Jalisco. Ahí se pudieron observar algunas huellas del enfrentamiento contra integrantes del CJNG.
Lo platicó aquí el General Secretario, el lunes que estuvieron aquí, lo que se puede decir de lo que ocurrió durante el operativo, incluso mostró imágenes de un helicóptero que recibió impactos”, comentó la mandataria.
Al no quedar completamente satisfecha con la respuesta, otra reportera insistió a Sheinbaum Pardo acerca de si existían y se darían a conocer imágenes del operativo, incluso del propio cuerpo del Mencho, pues hasta ahora —ni de forma oficial ni filtradas a la prensa o redes sociales— hay registro gráfico que muestre la muerte del narcotraficante.
Hay otras imágenes que tienen que resguardarse por los elementos que participaron”, agregó la presidenta.
¿Qué pasará con el cuerpo del Mencho?
Acerca del cuerpo del Mencho, la presidenta confirmó que la familia de Oseguera Cervantes, a través de su abogado, solicitó a las autoridades la entrega de sus restos, quedando a la espera de una respuesta que defina cuándo y en qué circunstancias se llevaría a cabo la entrega.
Cabe destacar que hace un par de días la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que, después de la necropsia de ley, el cuerpo que tienen coincide genéticamente con el del Mencho, por lo que, de manera oficial, se determinó su muerte.