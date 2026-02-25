¿Por qué no hay imágenes del abatimiento del Mencho? Gobierno responde

Ya han transcurrido algunos días desde el operativo en Tapalpa, Jalisco, que dejó como resultado la ubicación y el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’; sin embargo, hasta ahora no han surgido imágenes de ese momento, ni tampoco del cuerpo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que muchos han puesto en duda la veracidad de lo sucedido.

De manera oficial, el Gobierno de México confirmó que el Mencho murió el pasado domingo después de ser herido

Cuestionan falta de imágenes del operativo

Ante esta duda colectiva, hoy, durante la conferencia mañanera, la prensa cuestionó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el por qué no hay imágenes —en foto o video— del operativo que se llevó a cabo el pasado domingo por Fuerzas Federales, con el que se logró dar de baja al principal objetivo de los gobiernos de México y Estados Unidos.

“En las reuniones que usted ha tenido con el Gabinete de Seguridad, se puede conocer, no hemos visto imágenes de cómo fue el enfrentamiento, y ¿Se puede conocer el motivo exacto de cómo fue el fallecimiento de Nemesio Oseguera?”, fue el cuestionamiento que un representante de los medios de comunicación le hizo a la presidenta en la conferencia mañanera.

Sheinbaum responde en la mañanera

En su respuesta, la mandataria hizo referencia a la conferencia del pasado lunes, en la que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; y el secretario de Marina, Raymundo Morales, presentaron el informe del operativo montado en Tapalpa, Jalisco. Ahí se pudieron observar algunas huellas del enfrentamiento contra integrantes del CJNG.

Lo platicó aquí el General Secretario, el lunes que estuvieron aquí, lo que se puede decir de lo que ocurrió durante el operativo, incluso mostró imágenes de un helicóptero que recibió impactos”, comentó la mandataria.

La presidenta Sheinbaum informó que no se darán a conocer más imágenes por seguridad de las Fuerzas Armadas/Presidencia de México

Al no quedar completamente satisfecha con la respuesta, otra reportera insistió a Sheinbaum Pardo acerca de si existían y se darían a conocer imágenes del operativo, incluso del propio cuerpo del Mencho, pues hasta ahora —ni de forma oficial ni filtradas a la prensa o redes sociales— hay registro gráfico que muestre la muerte del narcotraficante.

Hay otras imágenes que tienen que resguardarse por los elementos que participaron”, agregó la presidenta.

El operativo contra el líder del CJNG se llevó a cabo el pasado fin de semana en Tapalpa, Jalisco/AP

¿Qué pasará con el cuerpo del Mencho?