¿Qué le dijo? Trump le marcó a Sheinbaum para preguntarle sobre el operativo contra el Mencho

Durante la conferencia mañanera de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que hablaron del operativo del pasado fin de semana que dejó como resultado el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

México entró en alerta luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes/AP

Trump llamó a Sheinbaum tras operativo en Tapalpa

Luego de ser cuestionada por los reporteros que cubren la mañanera en Palacio Nacional acerca de si tenía planeada alguna conversación con el mandatario de Estados Unidos para abordar la baja de uno de los delincuentes más buscados por ese país, Sheinbaum Pardo reveló que el lunes pasado Trump le llamó para preguntarle los detalles del operativo en Tapalpa, Jalisco, que acabó con la muerte del Mencho.

Me llamó antier, una llamada de ocho minutos, para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas, están bien; le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del gobierno de los Estados Unidos, que iba muy bien la coordinación”, informó la presidenta de México.

“Ah, bueno, pues, muchas gracias, nos vemos, que estés bien. La llamada corta y para ver cómo estaban las cosas en México. No, todavía no tenemos reunión (prevista)”, agregó.

El Mencho era uno de los hombres más buscados por Estados Unidos/AP

Sheinbaum responde a declaraciones de Trump

Sobre las recientes declaraciones de Trump, en las que se adjudicó como suyo el abatimiento de Oseguera Cervantes, líder del CJNG —organización que él mismo ordenó que fuera calificada como terrorista—, la presidenta mexicana trató de restarle importancia al señalar: “ya conocemos al presidente Trump”.

Sobre lo que dijo Donald Trump ya explicamos que la colaboración fue en inteligencia, pero toda la operación la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional. Donald Trump hizo un discurso del Estado de la Unión, y bueno, conocemos al presidente Trump, pero la información que hemos dado es la correcta”, comentó.

Estados Unidos insiste que México debe mejorar su seguridad/AP

