La NFL podría permitir que árbitros de repetición lancen pañuelos

La NFL estaría evaluando permitir que los árbitros de repetición en video lancen pañuelos de penalización en jugadas claras que no hayan sido sancionadas correctamente.

¿Qué busca la NFL con esta idea?

Según Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol americano de la NFL, la intención no es que los árbitros de repetición reemplacen la labor de los oficiales en el emparrillado, sino aprovechar la tecnología para mejorar la ejecución en el juego cuando una falta evidente pasó desapercibida.

"No se trata de simplemente ampliar la caja de Pandora", aseguró Vincent, "pero creemos que en asuntos como los actos no relacionados con el fútbol americano se puede restringir mucho su alcance. Creemos que es posible que se puedan hacer pequeños ajustes en el lenguaje; ese podría ser el primer paso".

El Trofeo Vince Lombardi de la NFL I AP

Parte de una ola de cambios rumbo a 2026

Aunque la idea no tenga una aprobación unánime por parte de todos los dueños de las franquicias. Algunas voces han expresado preocupación por la posibilidad de que árbitros fuera del terreno de juego tengan la facultad de sancionar, una labor que tradicionalmente compete a los oficiales en el emparrillado.

Esta propuesta forma parte de varias evaluaciones de ajustes reglamentarios que la NFL tiene sobre la mesa de cara a la temporada 2026.

Logo de la NFL en el centro del campo | AP

Un ejemplo concreto

La liga ha puesto como ejemplo una jugada polémica ocurrida en el Super Bowl LX, cuando el defensivo de los Seattle Seahawks, Josh Jobe, golpeó al receptor de los New England Patriots, Stefon Diggs, después de una jugada terminada.

Aunque las repeticiones mostraron el contacto claramente, los árbitros en el campo no marcaron falta y esta propuesta hubiese permitido que el árbitro de repetición lanzara el pañuelo para sancionarlo.