¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
El mundo del entretenimiento mexicano está de luto. Héctor Zamorano, integrante de la primera generación de La Academia y el primer eliminado en la historia del reality, murió a los 47 años, según confirmaron TV Azteca y el programa Ventaneando.
La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales por la televisora del Ajusco.
"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Héctor Zamorano. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos", escribió TV Azteca.
Los inicios de su carrera
En su portal oficial, la empresa recordó su paso por el programa que debutó en 2002: "Fue el primer eliminado del programa, mismo que se transmitió por primera vez en el año 2002".
Zamorano formó parte de una generación que marcó época en la televisión mexicana, compartiendo escenario con figuras como Myriam, Víctor García, Miguel Ángel, Laura Caro, Toñita, Wendolee, María Inés, Estrella, Raúl Sandoval, Alejandro Daniel y José Antonio.
¿De qué murió Héctor Zamorano?
De acuerdo con información difundida por Ventaneando, el cantante falleció en Veracruz, su estado natal, rodeado de su familia. Se reportó que enfrentaba una enfermedad crónica y que también atravesó por un cuadro de depresión.
Pedro Sola reveló que el equipo del programa intentó buscarlo tiempo atrás para una entrevista, pero no fue posible concretarla.
“No quería hablar, ni compartir; hace un año lo buscamos para una entrevista (...) Era un muchacho guapo, talentoso, nos enteramos de que falleció. Tenía problemas de depresión y se negó a platicar con nosotros, pero porque no estaba listo”, declaró el conductor.
Su partida revive la nostalgia por aquella primera generación que cambió el rumbo de los realities musicales en México y que lanzó al estrellato a varios de sus integrantes.