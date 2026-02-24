Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?

Su partida revive la nostalgia por aquella primera generación / IG: @ hectorzamoranoof
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:29 - 24 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exacadémico llevaba tiempo alejado de los medios de comunicación y estaba con su familia en Veracruz

El mundo del entretenimiento mexicano está de luto. Héctor Zamorano, integrante de la primera generación de La Academia y el primer eliminado en la historia del reality, murió a los 47 años, según confirmaron TV Azteca y el programa Ventaneando.

La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales por la televisora del Ajusco.

Héctor Zamorano fue el primer eliminado del reality de TV Azteca, La Academia / IG: @ hectorzamoranoof

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Héctor Zamorano. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos", escribió TV Azteca.

Los inicios de su carrera

En su portal oficial, la empresa recordó su paso por el programa que debutó en 2002: "Fue el primer eliminado del programa, mismo que se transmitió por primera vez en el año 2002".

El joven cantante perteneció a la Primera Generación de donde salió Estrella, Myriam, Víctor García y Toñita / IG: @ hectorzamoranoof

Zamorano formó parte de una generación que marcó época en la televisión mexicana, compartiendo escenario con figuras como Myriam, Víctor García, Miguel Ángel, Laura Caro, Toñita, Wendolee, María Inés, Estrella, Raúl Sandoval, Alejandro Daniel y José Antonio.

¿De qué murió Héctor Zamorano?

De acuerdo con información difundida por Ventaneando, el cantante falleció en Veracruz, su estado natal, rodeado de su familia. Se reportó que enfrentaba una enfermedad crónica y que también atravesó por un cuadro de depresión.

Pedro Sola reveló que el equipo del programa intentó buscarlo tiempo atrás para una entrevista, pero no fue posible concretarla.

De acuerdo con Ventaneando, Héctor padecía una enfermedad crónica y por un tiempo vivió depresión / IG: @ hectorzamoranoof

“No quería hablar, ni compartir; hace un año lo buscamos para una entrevista (...) Era un muchacho guapo, talentoso, nos enteramos de que falleció. Tenía problemas de depresión y se negó a platicar con nosotros, pero porque no estaba listo”, declaró el conductor. 

Su partida revive la nostalgia por aquella primera generación que cambió el rumbo de los realities musicales en México y que lanzó al estrellato a varios de sus integrantes.

Últimos videos
Lo Último
14:29 ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
14:15 Explota la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por una canción que menciona a Christian Nodal
14:11 Inflación en México sube a 3.92% en la primera quincena de febrero de 2026, reporta INEGI
14:08 ¿Ya no viene CR7? Federación Portuguesa de Futbol da postura ante situación en México previo a amistoso de marzo
13:52 ¡Anuncian concierto GRATIS de Carín León en México! Checa lugar, horario y fecha
13:47 Estados Unidos advierte a cárteles tras muerte de El Mencho: “afrontarán graves consecuencias”
13:43 Con hat-trick de Alexander Sorloth, Atlético de Madrid vence a Brujas y avanza a Octavos de Final de Champions League
13:36 Pol Lorente, preparador físico del Tri, será el auxiliar de Javier Aguirre ante la salida de Toni Amor
13:23 ¿Por qué Claudia Sheinbaum quiere demandar a Elon Musk?
13:07 "Ojalá no nos volvamos a cruzar esta vez": La respuesta de Messi a Martinoli y Luis García sobre México
Tendencia
1
Futbol Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”
2
Contra Filtran imágenes del escondite del Mencho: Así es el lujoso fraccionamiento Tapalpa Country Club
3
Otros Deportes Isaac del Toro asciende en ranking UCI y ya es segundo del mundo
4
Futbol "Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
5
Futbol Gabriel Milito, candidato para suplir a 'Muñeco' Gallardo en River Plate
6
Futbol Las rachas negativas que Pumas ha cortado con Efraín Juárez
Te recomendamos
¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
Contra
24/02/2026
¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
Explota la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por una canción que menciona a Christian Nodal
Contra
24/02/2026
Explota la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por una canción que menciona a Christian Nodal
Inflación en México sube a 3.92% en la primera quincena de febrero de 2026, reporta INEGI
Contra
24/02/2026
Inflación en México sube a 3.92% en la primera quincena de febrero de 2026, reporta INEGI
¿Ya no viene CR7? Federación Portuguesa de Futbol da postura ante situación en México previo a amistoso de marzo
Futbol
24/02/2026
¿Ya no viene CR7? Federación Portuguesa de Futbol da postura ante situación en México previo a amistoso de marzo
¡Anuncian concierto GRATIS de Carín León en México! Checa lugar, horario y fecha
Contra
24/02/2026
¡Anuncian concierto GRATIS de Carín León en México! Checa lugar, horario y fecha
Estados Unidos advierte a cárteles tras muerte de El Mencho: “afrontarán graves consecuencias”
Contra
24/02/2026
Estados Unidos advierte a cárteles tras muerte de El Mencho: “afrontarán graves consecuencias”