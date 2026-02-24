Explota la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por una canción que menciona a Christian Nodal

La escena urbana latina se ha visto sacudida por una nueva controversia que involucra a Rauw Alejandro y Cazzu, dos de los nombres más influyentes del género, luego del lanzamiento de la canción Rosita, en colaboración con Jhayco y el productor Tainy.

Cazzu reaccionó en redes tras el estreno de “Rosita”, tema que menciona a Christian Nodal. / IG: @cazzu

La frase que encendió el fuego: ¿qué causó la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro?

La controversia comenzó con el estreno del tema “Rosita”, una colaboración entre Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco, que incluye una línea que rápidamente se volvió viral en redes sociales: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”. Esta frase fue interpretada por usuarios como una referencia directa a la mediática ruptura amorosa entre Cazzu y Christian Nodal, así como al posterior matrimonio de él con Ángela Aguilar.

En mayo de 2024 Nodal dejó a Cazzu y ese mismo mes inició su relación con Ángela Aguilar. / RS

La letra encendió el debate en plataformas como X (antes Twitter), donde miles de fans debatieron si se trataba de una simple alusión cultural o de una provocación directa hacia la historia personal de la artista argentina.

Reacciones en redes de Cazzu y Rauw

Tras la viralización de “Rosita”, Cazzu reaccionó en su cuenta de X con una frase que muchos interpretaron como crítica a la situación:

“El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”.

La frase “me caso contigo a lo Christian Nodal” fue la que encendió las redes sociales. / X: @Pauxhge

Además, la cantante dejó de seguir en redes sociales tanto a Rauw Alejandro como a sus otros colaboradores del tema, un gesto que intensificó las especulaciones sobre la tensión entre ellos.

Por su parte, Rauw Alejandro respondió a la polémica desde su misma plataforma:

“Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino…”.

Rauw Alejandro generó debate por un verso que hace referencia al matrimonio de Christian Nodal. / AP

Este mensaje fue visto como un intento de restar importancia al debate, aunque no ofreció una aclaración específica sobre si la frase en cuestión tenía intención de dirigirse a Cazzu o su relación pasada.