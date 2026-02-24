Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Explota la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por una canción que menciona a Christian Nodal

Cazzu y Rauw Alejandro. / @cazzu / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:15 - 24 febrero 2026
Una frase de la nueva canción de Rauw Alejandro ha provocado una fuerte reacción de Cazzu en redes.

La escena urbana latina se ha visto sacudida por una nueva controversia que involucra a Rauw Alejandro y Cazzu, dos de los nombres más influyentes del género, luego del lanzamiento de la canción Rosita, en colaboración con Jhayco y el productor Tainy.

Cazzu reaccionó en redes tras el estreno de “Rosita”, tema que menciona a Christian Nodal. / IG: @cazzu

La frase que encendió el fuego: ¿qué causó la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro?

La controversia comenzó con el estreno del tema “Rosita”, una colaboración entre Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco, que incluye una línea que rápidamente se volvió viral en redes sociales: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”. Esta frase fue interpretada por usuarios como una referencia directa a la mediática ruptura amorosa entre Cazzu y Christian Nodal, así como al posterior matrimonio de él con Ángela Aguilar.

En mayo de 2024 Nodal dejó a Cazzu y ese mismo mes inició su relación con Ángela Aguilar. / RS

La letra encendió el debate en plataformas como X (antes Twitter), donde miles de fans debatieron si se trataba de una simple alusión cultural o de una provocación directa hacia la historia personal de la artista argentina.

Reacciones en redes de Cazzu y Rauw

Tras la viralización de “Rosita”, Cazzu reaccionó en su cuenta de X con una frase que muchos interpretaron como crítica a la situación:

“El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”.
La frase “me caso contigo a lo Christian Nodal” fue la que encendió las redes sociales. / X: @Pauxhge

Además, la cantante dejó de seguir en redes sociales tanto a Rauw Alejandro como a sus otros colaboradores del tema, un gesto que intensificó las especulaciones sobre la tensión entre ellos.

Por su parte, Rauw Alejandro respondió a la polémica desde su misma plataforma:

“Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino…”.
Rauw Alejandro generó debate por un verso que hace referencia al matrimonio de Christian Nodal. / AP

Este mensaje fue visto como un intento de restar importancia al debate, aunque no ofreció una aclaración específica sobre si la frase en cuestión tenía intención de dirigirse a Cazzu o su relación pasada.

