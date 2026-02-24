¿Cuándo y dónde ver el Al-Najma SC vs Al-Nassr?

El colista de la Saudi Pro League 2025-26, Al-Najma SC, se prepara para recibir este miércoles a uno de los clubes más poderosos del fútbol árabe: Al-Nassr FC. El conjunto de Buraidah, que lucha por mantenerse en la máxima categoría, enfrentará a un rival que atraviesa una gran etapa con una racha positiva en liga.

La diferencia entre ambos equipos en la tabla es abismal: Al-Najma suma apenas ocho puntos en 22 partidos y ha encajado más de 40 goles, lo que refleja sus serias dificultades defensivas. Por su parte, Al-Nassr llega con autoridad tras encadenar varias victorias consecutivas y exhibir un ataque letal liderado por sus figuras estelares.

El técnico de Al-Najma sabe que juega en casa, pero también que la tarea será complicada. El equipo ha tenido problemas para sostener resultados ante rivales de mayor presupuesto y plantilla, y este choque representa otra prueba exigente para intentar sumar al menos un punto.

Cristiano Ronaldo celebrando con afición del Al Nassr l X:AlNassrFC

El favorito

Al-Nassr, por su parte, afronta el duelo con la mentalidad de seguir cosechando triunfos y mantener la presión en la parte alta de la clasificación. El dominio ofensivo del equipo ha sido uno de los factores clave en su campaña, con una gran cantidad de remates por partido y presencia constante en el área rival.

Los aficionados estarán atentos a las alineaciones, ya que la probable formación de Al-Nassr incluye estrellas en todas las líneas y un esquema que busca imponer ritmo desde el inicio. La solidez defensiva también ha sido una de las fortalezas más recientes del conjunto visitante.

Victoria de Al Nassr en la Liga de Campeones AFC I X:@AlNassrFC_EN

La cita futbolística tendrá lugar en el estadio del Club Al Najma, donde la afición local espera ver un desempeño competitivo de su equipo ante uno de los gigantes del certamen. Aunque la grada sueña con un resultado sorpresivo, la lógica apunta a un encuentro controlado por los visitantes.

Festejo de Al-Nassr en casa | X: @AlNassrFC

¿A qué hora ver?

Para los aficionados en México, el partido se jugará este 25 de febrero de 2026 a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). El compromiso será transmitido por las señales habituales que cubren la Saudi Pro League, incluidas opciones de streaming que suelen ofrecer los servicios deportivos en el país para México FOX ONE.

Este enfrentamiento no solo es importante por los puntos en disputa, sino también porque presenta un contraste claro de realidades: mientras Al-Nassr sueña con títulos y una temporada dominante, Al-Najma lucha por sobrevivir en la élite del fútbol saudí. La historia de este choque promete emoción y dinámica a lo largo de los 90 minutos.

Fecha: 25 de febrero

Hora: 13:00

Transmisión: FOX One

Estadio: Al-Najma Club Stadium