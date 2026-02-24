Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Lionel Messi recuerda polémica pelea con México y 'amenaza' de Canelo Álvarez durante Qatar 2022

Messi aclaró la polémica que tuvo con Canelo Álvarez en el Mundial de Qatar | MEXSPORT
Messi aclaró la polémica que tuvo con Canelo Álvarez en el Mundial de Qatar | MEXSPORT
Rafael Trujillo 16:39 - 24 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El astro argentino recordó la polémica que surgió durante la Copa del Mundo de Qatar

Lionel Messi recordó su participación en la histórica Copa del Mundo de Qatar 2022, especialmente su partido ante México. El argentino habló no sólo sobre el partido de Fase de Grupos, sino que también de la polémica que rodeó al futbolista tras el encuentro, en la que fue acusado de 'patear' un jersey mexicano.

La rivalidad entre México y Argentina tiene antecedentes históricos en Copas del Mundo, con enfrentamientos directos que han incrementado la intensidad entre ambas selecciones. No obstante, en dicha ocasión, la controversia se originó fuera del campo y se amplificó a través de plataformas digitales, involucrando a figuras del futbol e incluso del boxeo.

Messi festejando el gol anotado a México en el Mundial de Qatar 2022 | MexSport

El video en el vestuario y la interpretación en redes

Messi abordó el tema durante su participación en el pódcast Miro de Atrás, conducido por el arquero de Tigres Nahuel Guzmán. En la charla, el campeón del mundo explicó que el primer punto de fricción ocurrió tras el partido de Fase de Grupos entre Argentina y México en Qatar 2022.

En aquel momento, se viralizó un video grabado en el vestuario argentino en el que se observa a Messi patear ligeramente una camiseta de la selección mexicana que estaba en el suelo mientras se quitaba los zapatos. De acuerdo con Messi, la prenda correspondía a un intercambio con Andrés Guardado, pero aclaró el porqué se encontraba en el suelo y descartó intentar menospreciar al país.

"Ahí empieza la bronca de México conmigo (con el tuit de Canelo) y nada que ver, es una situación normal de cualquier partido", explicó Messi. "Cualquiera que juega al futbol y ha estado en un vestuario sabe que es normal. Creo que era la camisa de Guardado la que yo cambié. Te sacas la camiseta y la pones ahí porque está toda transpirada, yo también me quito la mía y la pongo ahí, y se hizo algo muy grande".

Messi decidió aclarar la polémica ante México durante el Mundial 2022 | MEXSPORT

La reacción de Canelo Álvarez y el impacto mediático

El segundo elemento que, según Messi, profundizó la controversia fue la intervención del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez. Tras la difusión del video, el pugilista publicó mensajes en sus redes sociales en defensa del jersey nacional, donde le advirtió en aquel momento, que ‘ojalá nunca se encontraran’, ya que quedó muy molesto por ver tirado y que él pateara el jersey de México, pero días después, ofreció disculpas, ya que fue ‘al calor del momento’.

Messi señaló que, a su entender, la situación se vio desbordada por el efecto multiplicador de las redes sociales. "Las redes sociales agrandan todo. Capaz que son unos pocos los mexicanos que me matan o que me odian, pero yo sé que hay muchos fanáticos del Barcelona. Yo nunca tuve una bronca con los mexicanos", afirmó.

Messi en un partido de la Copa América 2024 | MEXSPORT

De esta manera, el capitán argentino reiteró que no existe un conflicto personal con México ni con su afición, y que la polémica surgió a partir de interpretaciones y reacciones que se intensificaron en el entorno digital. En una rivalidad históricamente cargada de emociones, los episodios posteriores a Qatar 2022 se convirtieron en un nuevo capítulo que continúa generando conversación.

Últimos videos
Lo Último
18:05 Vasco Aguirre descarta conflicto con Julián Quiñones y le abre las puertas en el Tri
18:04 Así cayeron el Mencho y el Chapo por amor a sus mujeres
17:52 Kings League extiende su alianza estratégica hasta 2028 y refuerza su expansión global
17:40 Messi y su "11 ideal" con personajes del Chavo del 8: el inesperado equipo del astro argentino
17:38 ¿Procrastinas sin darte cuenta? Estos son los tres tipos según la UNAM
17:32 Abierto Mexicano de Tenis: Todos los campeones del certamen mexicano
17:28 ¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho
17:22 Lionel Messi confirma que consume la Liga MX y 'defiende' a la MLS
17:06 ¿Por qué febrero tiene 28 días? Aquí te explicamos
16:55 ¿Concierto de Shakira en el Zócalo se cancela? Esto dijeron las autoridades sobre la seguridad de los fans
Tendencia
1
Futbol Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”
2
Contra Filtran imágenes del escondite del Mencho: Así es el lujoso fraccionamiento Tapalpa Country Club
3
Otros Deportes Isaac del Toro asciende en ranking UCI y ya es segundo del mundo
4
Futbol "Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
5
Futbol Gabriel Milito, candidato para suplir a 'Muñeco' Gallardo en River Plate
6
Futbol Las rachas negativas que Pumas ha cortado con Efraín Juárez
Te recomendamos
Javier Aguirre descartó tener problemas con Julián Quiñones y explicó su ausencia | IMAGO7
Futbol
24/02/2026
Vasco Aguirre descarta conflicto con Julián Quiñones y le abre las puertas en el Tri
Así cayeron el Mencho y el Chapo por amor a sus mujeres
Contra
24/02/2026
Así cayeron el Mencho y el Chapo por amor a sus mujeres
Kings League y Adidas anunciaron una nueva alianza hasta 2028 | INSTAGRAM: kingsleague_mex
Empelotados
24/02/2026
Kings League extiende su alianza estratégica hasta 2028 y refuerza su expansión global
Messi y su "11 ideal" con personajes del Chavo del 8: el inesperado equipo del astro argentino
Empelotados
24/02/2026
Messi y su "11 ideal" con personajes del Chavo del 8: el inesperado equipo del astro argentino
¿Procrastinas sin darte cuenta? Estos son los tres tipos según la UNAM
Contra
24/02/2026
¿Procrastinas sin darte cuenta? Estos son los tres tipos según la UNAM
Abierto Mexicano de Tenis: Todos los campeones del certamen mexicano
Otros Deportes
24/02/2026
Abierto Mexicano de Tenis: Todos los campeones del certamen mexicano