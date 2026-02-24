Lionel Messi recuerda polémica pelea con México y 'amenaza' de Canelo Álvarez durante Qatar 2022

Lionel Messi recordó su participación en la histórica Copa del Mundo de Qatar 2022, especialmente su partido ante México. El argentino habló no sólo sobre el partido de Fase de Grupos, sino que también de la polémica que rodeó al futbolista tras el encuentro, en la que fue acusado de 'patear' un jersey mexicano.

La rivalidad entre México y Argentina tiene antecedentes históricos en Copas del Mundo, con enfrentamientos directos que han incrementado la intensidad entre ambas selecciones. No obstante, en dicha ocasión, la controversia se originó fuera del campo y se amplificó a través de plataformas digitales, involucrando a figuras del futbol e incluso del boxeo.

Messi festejando el gol anotado a México en el Mundial de Qatar 2022 | MexSport

El video en el vestuario y la interpretación en redes

Messi abordó el tema durante su participación en el pódcast Miro de Atrás, conducido por el arquero de Tigres Nahuel Guzmán. En la charla, el campeón del mundo explicó que el primer punto de fricción ocurrió tras el partido de Fase de Grupos entre Argentina y México en Qatar 2022.

En aquel momento, se viralizó un video grabado en el vestuario argentino en el que se observa a Messi patear ligeramente una camiseta de la selección mexicana que estaba en el suelo mientras se quitaba los zapatos. De acuerdo con Messi, la prenda correspondía a un intercambio con Andrés Guardado, pero aclaró el porqué se encontraba en el suelo y descartó intentar menospreciar al país.

"Ahí empieza la bronca de México conmigo (con el tuit de Canelo) y nada que ver, es una situación normal de cualquier partido", explicó Messi. "Cualquiera que juega al futbol y ha estado en un vestuario sabe que es normal. Creo que era la camisa de Guardado la que yo cambié. Te sacas la camiseta y la pones ahí porque está toda transpirada, yo también me quito la mía y la pongo ahí, y se hizo algo muy grande".

Messi decidió aclarar la polémica ante México durante el Mundial 2022 | MEXSPORT

La reacción de Canelo Álvarez y el impacto mediático

El segundo elemento que, según Messi, profundizó la controversia fue la intervención del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez. Tras la difusión del video, el pugilista publicó mensajes en sus redes sociales en defensa del jersey nacional, donde le advirtió en aquel momento, que ‘ojalá nunca se encontraran’, ya que quedó muy molesto por ver tirado y que él pateara el jersey de México, pero días después, ofreció disculpas, ya que fue ‘al calor del momento’.

Messi señaló que, a su entender, la situación se vio desbordada por el efecto multiplicador de las redes sociales. "Las redes sociales agrandan todo. Capaz que son unos pocos los mexicanos que me matan o que me odian, pero yo sé que hay muchos fanáticos del Barcelona. Yo nunca tuve una bronca con los mexicanos", afirmó.

Messi en un partido de la Copa América 2024 | MEXSPORT