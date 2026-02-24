Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Concierto de Shakira en el Zócalo se cancela? Esto dijeron las autoridades sobre la seguridad de los fans

La SSP capitalina estará a cargo de salvaguardar la integridad de los asistentes / FB: @shakira
Jorge Reyes
Jorge Reyes 16:55 - 24 febrero 2026
Autoridades capitalinas anuncian operativo especial tras rumores en redes de que la colombiana ya no se presentaría

Luego de que en redes sociales circulara el rumor sobre una posible cancelación del concierto de Shakira en el Zócalo capitalino, programado para el próximo 1 de marzo, autoridades de la Ciudad de México aclararon que el evento sí se llevará a cabo y contará con un operativo especial de seguridad.

Las especulaciones surgieron tras los acontecimientos registrados el pasado domingo, donde murió el narcotraficante Nemesio Oseguera Ramos ‘El Mencho’, lo que generó versiones sobre posibles riesgos en eventos masivos. Sin embargo, el Gobierno capitalino salió al paso y confirmó que el espectáculo continúa según lo previsto.

Las autoridades capitalinas detallaron que el concierto de Shakira sí se realizará el domingo / Especial

“La #SSC informa: Por instrucciones de la #JefaDeGobierno, Clara Brugada, previo al concierto de la cantante Shakira, se instalaron mesas de trabajo para la coordinación de las acciones que se implementarán en materia de protección civil, movilidad, seguridad y prevención”, informó la SSP capitalina por medios de sus redes.

Operativo especial desde esta semana

Las autoridades detallaron que se instalaron mesas de trabajo interinstitucionales para garantizar la seguridad en el primer cuadro de la capital, así como en las zonas aledañas donde se colocarán pantallas para quienes no logren ingresar a la plancha del Zócalo.

“El objetivo es que la ciudadanía que acuda al #Zócalo y las zonas aledañas donde se colocarán pantallas, disfrute al máximo el evento, con tranquilidad y la seguridad de que todas las Subsecretarías de la #SSC están trabajando por su seguridad”.
La CDMX se mantiene en alerta para garantizar la seguridad de los asistentes al show de la colombiana / Especial

Además, se informó que el operativo se mantendrá activo desde ahora y hasta el término del evento el domingo 1 de marzo.

“Se mantendrá la coordinación con Secretaría de Gobernación, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Secretaría de Movilidad CDMX, Secretaría de Cultura Ciudad de México, así como con el C5 CDMX y la Autoridad del #CentroHistórico, desde hoy y hasta el término de las actividades el próximo domingo 1 de marzo”.

Con ello, las autoridades buscan garantizar que el concierto gratuito de la colombiana se desarrolle sin contratiempos y con vigilancia reforzada en accesos, movilidad y zonas estratégicas del Centro Histórico.

Se mantendrá un operativo desde este martes y hasta el próximo 1 de marzo / Especial
