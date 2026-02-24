Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Procrastinas sin darte cuenta? Estos son los tres tipos según la UNAM

UNAM explica por qué procrastinamos y cuáles son sus tres formas más comunes. / iStock
Laura Reyes Medrano
17:38 - 24 febrero 2026
¿Postergas tareas una y otra vez? Expertos de la UNAM explican formas en que procrastinamos y las señales para detectarlas antes de que afecten tu bienestar.

La procrastinación no es simplemente "dejas las cosas para después": es un fenómeno psicológico ligado a la regulación emocional, que impulsa a posponer tareas importantes a favor de actividades más placenteras o menos estresantes, aunque sepamos que esto puede perjudicar nuestro rendimiento y salud mental.

A diferencia del descanso, que al terminar nos deja tranquilidad, la procrastinación mantiene una sensación persistente de obligación pendiente y culpa.

Especialistas de la UNAM explican que la procrastinación no es flojera, sino un problema de regulación emocional. / iStock

¿Cuáles son los tres tipos de procrastinación que identifica la UNAM?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que este hábito puede clasificarse en tres perfiles clave, que permiten entender mejor por qué aplazamos tareas:

1. Procrastinación por evasión

Surge del miedo al fracaso. Quienes procrastinan por evasión evitan comenzar una tarea porque temen no cumplir con sus propios estándares o ser juzgados negativamente.

2. Procrastinación por activación

Aquí, la persona pospone la actividad hasta sentir presión extrema. La tensión del plazo límite actúa como disparador para finalmente iniciar la tarea.

3. Procrastinación por indecisión

Esta forma se caracteriza por la duda excesiva sobre cómo o cuándo empezar, lo que bloquea la acción desde el principio.

La procrastinación puede dividirse en tres tipos: evasión, activación e indecisión, según expertos de la UNAM. / iStock

¿Cómo saber que estás procrastinando?

La procrastinación puede manifestarse con pensamientos como "todavía tengo tiempo", "primero hago otra cosa" o con la búsqueda de alivio emocional inmediato haciendo actividades secundarias como revisar el celular o ver series. Estas conductas disminuyen temporalmente el malestar, pero refuerzan el ciclo de postergación.

Posponer tareas importantes puede generar estrés, ansiedad y sentimientos de culpa. / iStock

Asimismo, este patrón se asocia con un aumento de estrés, ansiedad y sentimientos de culpa, lo que afecta tanto el rendimiento académico como la salud mental general.

Revisar el celular o hacer tareas secundarias puede reforzar el ciclo de procrastinación. / iStock
