Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Por qué febrero tiene 28 días? Aquí te explicamos

Febrero es el mes más corto del año con 28 días, una duración que se remonta al calendario romano. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:06 - 24 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mes más corto del año no es un capricho. Su duración tiene raíces en la Antigua Roma, reformas políticas y ajustes astronómicos que cambiaron la forma en que medimos el tiempo.

Febrero es el mes más corto del calendario con 28 días —y 29 en año bisiesto—, pero su duración no es casualidad. La explicación se remonta a la Antigua Roma y a las reformas que dieron origen al calendario que usamos actualmente.

La razón por la que febrero tiene 28 días está ligada a las reformas del calendario en la Antigua Roma. / iStock

El calendario romano y el mes “olvidado”

El primer calendario romano, atribuido al rey Rómulo, tenía únicamente 10 meses y 304 días. El año comenzaba en marzo y el invierno ni siquiera estaba dividido en meses.

El primer calendario romano, atribuido al rey Rómulo, tenía únicamente 10 meses y 304 días. / iStock

Más tarde, el rey Numa Pompilio reorganizó el calendario alrededor del año 713 a.C. Añadió enero y febrero para completar un ciclo más cercano al año lunar (355 días). Sin embargo, para equilibrar el calendario, uno de los meses debía ser más corto, y febrero fue el elegido.

Además, febrero estaba vinculado a rituales de purificación llamados Februa, de donde proviene su nombre. Era considerado un mes asociado al cierre y la limpieza espiritual antes de iniciar el nuevo ciclo anual en marzo.

La reforma de Julio César y el año bisiesto

Con el paso del tiempo, el calendario romano se desfasó respecto al año solar. En el 46 a.C., el emperador Julio César implementó el calendario juliano, asesorado por astrónomos.

Este nuevo sistema estableció un año de 365 días con un día adicional cada cuatro años para compensar las casi seis horas extra que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol. Así nació el año bisiesto, en el que febrero tiene 29 días.

Aunque otros meses se ajustaron a 30 o 31 días, febrero conservó su duración reducida.

Las modificaciones impulsadas por Julio César marcaron la duración actual de febrero. / iStock

El calendario actual: la reforma gregoriana

En 1582, el papa Gregorio XIII impulsó una nueva modificación para corregir un pequeño desfase acumulado por el calendario juliano. Así surgió el calendario gregoriano, el sistema que utilizamos hoy en la mayor parte del mundo.

El ajuste mantuvo la regla del año bisiesto, pero estableció una excepción: los años que terminan en “00” solo son bisiestos si son divisibles entre 400 (como el año 2000, pero no 1900).

¿Entonces por qué no se cambió febrero?

Aunque pudo redistribuirse el número de días entre los meses, febrero ya estaba históricamente consolidado como el mes más corto. Las reformas posteriores priorizaron la precisión astronómica sobre la uniformidad en la duración mensual.

En resumen, febrero tiene 28 días por una combinación de tradición romana, decisiones políticas y ajustes científicos que han evolucionado durante más de dos mil años.

Y aunque sea el mes más breve, cada cuatro años nos regala un día extra que recuerda que el tiempo, incluso en el calendario, también necesita ajustes.

El desfase entre el año solar y el calendario llevó a la creación del año bisiesto. / iStock
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Últimos videos
Lo Último
18:05 Vasco Aguirre descarta conflicto con Julián Quiñones y le abre las puertas en el Tri
18:04 Así cayeron el Mencho y el Chapo por amor a sus mujeres
17:52 Kings League extiende su alianza estratégica hasta 2028 y refuerza su expansión global
17:40 Messi y su "11 ideal" con personajes del Chavo del 8: el inesperado equipo del astro argentino
17:38 ¿Procrastinas sin darte cuenta? Estos son los tres tipos según la UNAM
17:32 Abierto Mexicano de Tenis: Todos los campeones del certamen mexicano
17:28 ¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho
17:22 Lionel Messi confirma que consume la Liga MX y 'defiende' a la MLS
17:06 ¿Por qué febrero tiene 28 días? Aquí te explicamos
16:55 ¿Concierto de Shakira en el Zócalo se cancela? Esto dijeron las autoridades sobre la seguridad de los fans
Tendencia
1
Futbol Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”
2
Contra Filtran imágenes del escondite del Mencho: Así es el lujoso fraccionamiento Tapalpa Country Club
3
Otros Deportes Isaac del Toro asciende en ranking UCI y ya es segundo del mundo
4
Futbol "Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
5
Futbol Gabriel Milito, candidato para suplir a 'Muñeco' Gallardo en River Plate
6
Futbol Las rachas negativas que Pumas ha cortado con Efraín Juárez
Te recomendamos
Javier Aguirre descartó tener problemas con Julián Quiñones y explicó su ausencia | IMAGO7
Futbol
24/02/2026
Vasco Aguirre descarta conflicto con Julián Quiñones y le abre las puertas en el Tri
Así cayeron el Mencho y el Chapo por amor a sus mujeres
Contra
24/02/2026
Así cayeron el Mencho y el Chapo por amor a sus mujeres
Kings League y Adidas anunciaron una nueva alianza hasta 2028 | INSTAGRAM: kingsleague_mex
Empelotados
24/02/2026
Kings League extiende su alianza estratégica hasta 2028 y refuerza su expansión global
Messi y su "11 ideal" con personajes del Chavo del 8: el inesperado equipo del astro argentino
Empelotados
24/02/2026
Messi y su "11 ideal" con personajes del Chavo del 8: el inesperado equipo del astro argentino
¿Procrastinas sin darte cuenta? Estos son los tres tipos según la UNAM
Contra
24/02/2026
¿Procrastinas sin darte cuenta? Estos son los tres tipos según la UNAM
Abierto Mexicano de Tenis: Todos los campeones del certamen mexicano
Otros Deportes
24/02/2026
Abierto Mexicano de Tenis: Todos los campeones del certamen mexicano