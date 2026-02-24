VIDEOS: Chofer embiste a presuntos sicarios del CJNG y salva a pasajeros en Jalisco

En medio de la ola de violencia registrada en Jalisco el pasado domingo 22 de febrero —tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tapalpa durante un operativo federal— comenzó a circular un video que muestra la reacción de un conductor de transporte público ante un intento de ataque armado.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, captan el momento en que un autobús el autobús de pasajeros embiste una camioneta blanca presuntamente tripulada por sicarios del CJNG, quienes habrían intentado cerrarle el paso con la intención de incendiar la unidad.

El conductor del autobús reaccionó a tiempo y logró escapara de los supuestos sicarios del CJNG / Especial

En la grabación se observa cómo los hombres armados le marcan el alto al autobús. Sin embargo, el conductor no se detiene y continúa avanzando. En segundos, cuando los sujetos aparentemente intentan descender para amedrentar al chofer y a los pasajeros, el operador maniobra para esquivarlos, les impacta una primera vez y posteriormente los proyecta contra el muro de contención que divide los carriles.

Tras la colisión, los tripulantes de la camioneta descienden y huyen hacia la maleza.

Lo llaman “héroe” en redes sociales

El video se volvió viral y generó una ola de reacciones. Cibernautas reconocieron la rápida reacción del conductor, a quien calificaron como un “héroe” por haber protegido la integridad de los pasajeros y evitar que la unidad fuera incendiada.

Incluso, una usuaria compartió otro video asegurando que hasta el día siguiente la camioneta blanca continuaba atascada en el muro de contención, mostrando los daños provocados por el impacto.

Los pasajeros se tiraron al suelo para no sufrir daño alguno / Especial

Pasajeros viven momentos de terror

En otro video grabado por la cámara del camión de transporte público se puede apreciar mejor cuando los supuestos delincuentes alcanzan al camión para detenerlo.

El chofer logra esquivarlos, pero se le emparejan de nuevo y es cuando los embiste y deja la camioneta sobre un muro contención. Todo esto frente la mirada de los pasajeros.

Los tripulantes de la camioneta blanca terminan escapando en sentido contrario / Especial

Los usuarios solo gritan por lo que está pasando, pero cuando el autobús logra escapar se oyen voces de tirarse al suelo por si empezaban a disparar. Por fortuna, al final todo quedó en el susto.

Los hechos se registraron en un contexto de bloqueos viales y quema de vehículos en distintos puntos del estado, situación que mantuvo en alerta a la población.

