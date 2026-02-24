Abierto Mexicano de Tenis: Todos los campeones del certamen mexicano

El Abierto Mexicano de Tenis ya inició su acción en Acapulco. Por 18va ocasión en la historia, el torneo mexicano albergará el Tour de la ATP con su torneo 500. Aunque el certamen ha visto cambios a lo largo de la historia, desde el año 2000 se ha convertido en una de las grandes paradas del tenis profesional.

En los años 1990, surgió la idea de tener en México un torneo de tenis, en el que los jugadores mexicanos pudieran enfrentarse a los mejores a nivel internacional. Para 1993 este sueño se hizo realidad y el país albergó su primer torneo, mismo que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Para el año 2000 cambiaron de sede y llegaron a Acapulco.

Durante su etapa en la capital mexicana, el torneo era parte del World Series de la ATP. En estos años Thomas Muster dominó el torneo ganando cuatro de los seis torneos, todos en manera consecutiva. En 97 el español Francisco Clavet, rompió la racha del austriaco y un año más tarde Jari Novak se coronó campeón.

Llegada a Acapulco y dominio español

Tras su cambio a Acapulco, el torneo se unió a la categoría ATP International Series Gold, renombrado como ATP 500 a partir de 2009. Desde entonces, los tenistas españoles, comandados por el histórico Rafael Nadal han dominado el torneo ganando 12 de las 26 ediciones disputadas.

El primer ibérico en conquistar el torneo fue Carlos Moyá quien en el año 2002 logró levantar el trofeo. Un año antes su compatriota Galo Blanco se quedó con las ganas de ser campeón cayendo en la Final. Moyá levantó el trofeo una vez más en el 2005.

Rafael Nadal añadió su lista de campeones con tan sólo 19 años. El tenista de manacor se coronó en el 2005 y volvería hacerlo en tres ocasiones más compartiendo el reconocimiento de ser el tenista con más campeonatos ganados en México. Este logró lo comparte tanto con el austriaco Muster, así como con su compatriota David Ferrer en con sus títulos en 2010, 2011, 2012, 2015.

Tenistas con más de un título

Además de Muster, Nadal, Ferrer y Moyá, otros tres tenistas a lo largo de la historia han logrado levantar el trofeo en múltiples ocasiones. Juan Ignacio Chela, Alex de Minaur y Nicolás Amargo lograron coronarse en dos ocasiones cada uno.

Además, otros 10 tenistas también fueron campeones en México. Entre los más destacados está el argentino Juan Martín del Potro y el austriaco Dominic Thiem, ambos campeones de Grand Slam. Nick Kyrgios, Alexander Zverev, Sam Querry y Grigor Dimitrov, también destacan entre los campeones.

Todos los ganadores

1993- Thomas Muster*

1994- Thomas Muster*

1995- Thomas Muster*

1996- Thomas Muster*

1997- Francisco Clavet*

1998- Jirí Novák*

1999- No celebrado

2000- Juan Ignacio Chela

200- Gustavo Kuerten

2002- Carlos Moyá

2003- Agustín Calleri

2004- Carlos Moyá

2005- Rafael Nadal

2006- Luis Horna

2007- Juan Ignacio Chela

2008- Nicolás Almagro

2009- Nicolás Almagro

2010- David Ferrer

2011- David Ferrer

2012- David Ferrer

2013- Rafael Nadal

2014- Grigor Dimitrov

2015- David Ferrer

2016- Dominic Thiem

2017- Sam Querrey

2018- Juan Martín del Potro

2019- Nick Kyrgios

2020- Rafael Nadal

2021- Alexander Zverev

2022- Rafael Nadal

2023-Álex de Miñaur

2024-Álex de Miñaur

2025- Checa Tomáš Macháč

*celebrados en la CDMX