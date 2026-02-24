Verificación de edad requerida
Abierto Mexicano de Tenis: Todos los campeones del certamen mexicano
El Abierto Mexicano de Tenis ya inició su acción en Acapulco. Por 18va ocasión en la historia, el torneo mexicano albergará el Tour de la ATP con su torneo 500. Aunque el certamen ha visto cambios a lo largo de la historia, desde el año 2000 se ha convertido en una de las grandes paradas del tenis profesional.
En los años 1990, surgió la idea de tener en México un torneo de tenis, en el que los jugadores mexicanos pudieran enfrentarse a los mejores a nivel internacional. Para 1993 este sueño se hizo realidad y el país albergó su primer torneo, mismo que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Para el año 2000 cambiaron de sede y llegaron a Acapulco.
Durante su etapa en la capital mexicana, el torneo era parte del World Series de la ATP. En estos años Thomas Muster dominó el torneo ganando cuatro de los seis torneos, todos en manera consecutiva. En 97 el español Francisco Clavet, rompió la racha del austriaco y un año más tarde Jari Novak se coronó campeón.
Llegada a Acapulco y dominio español
Tras su cambio a Acapulco, el torneo se unió a la categoría ATP International Series Gold, renombrado como ATP 500 a partir de 2009. Desde entonces, los tenistas españoles, comandados por el histórico Rafael Nadal han dominado el torneo ganando 12 de las 26 ediciones disputadas.
El primer ibérico en conquistar el torneo fue Carlos Moyá quien en el año 2002 logró levantar el trofeo. Un año antes su compatriota Galo Blanco se quedó con las ganas de ser campeón cayendo en la Final. Moyá levantó el trofeo una vez más en el 2005.
Rafael Nadal añadió su lista de campeones con tan sólo 19 años. El tenista de manacor se coronó en el 2005 y volvería hacerlo en tres ocasiones más compartiendo el reconocimiento de ser el tenista con más campeonatos ganados en México. Este logró lo comparte tanto con el austriaco Muster, así como con su compatriota David Ferrer en con sus títulos en 2010, 2011, 2012, 2015.
Tenistas con más de un título
Además de Muster, Nadal, Ferrer y Moyá, otros tres tenistas a lo largo de la historia han logrado levantar el trofeo en múltiples ocasiones. Juan Ignacio Chela, Alex de Minaur y Nicolás Amargo lograron coronarse en dos ocasiones cada uno.
Además, otros 10 tenistas también fueron campeones en México. Entre los más destacados está el argentino Juan Martín del Potro y el austriaco Dominic Thiem, ambos campeones de Grand Slam. Nick Kyrgios, Alexander Zverev, Sam Querry y Grigor Dimitrov, también destacan entre los campeones.
Todos los ganadores
1993- Thomas Muster*
1994- Thomas Muster*
1995- Thomas Muster*
1996- Thomas Muster*
1997- Francisco Clavet*
1998- Jirí Novák*
1999-No celebrado
2000- Juan Ignacio Chela
200- Gustavo Kuerten
2002- Carlos Moyá
2003- Agustín Calleri
2004- Carlos Moyá
2005- Rafael Nadal
2006- Luis Horna
2007- Juan Ignacio Chela
2008- Nicolás Almagro
2009- Nicolás Almagro
2010- David Ferrer
2011- David Ferrer
2012- David Ferrer
2013- Rafael Nadal
2014- Grigor Dimitrov
2015- David Ferrer
2016- Dominic Thiem
2017- Sam Querrey
2018- Juan Martín del Potro
2019- Nick Kyrgios
2020- Rafael Nadal
2021- Alexander Zverev
2022- Rafael Nadal
2023-Álex de Miñaur
2024-Álex de Miñaur
2025- Checa Tomáš Macháč
*celebrados en la CDMX
Hay que destacar que, además de los título en la rama varonil, el torneo también ha visto a campeonas en la rama femenil, así como en Dobles masculinos y Dobles femeniles.
