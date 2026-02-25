Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Javier Aguirre descarta salida de Toni Amor y asume la presión rumbo al Mundial

Javier Aguirre descartó la salida deToni Amor de la Selección | MEXSPORT
Javier Aguirre descartó la salida deToni Amor de la Selección | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 18:22 - 24 febrero 2026
El asistente del Vasco estaba rumorado a unirse al Mallorca

En conferencia de prensa, Javier Aguirre fue tajante ante los rumores que colocan a Toni Amor en la órbita del Mallorca.

El técnico de la Selección Mexicana aseguró que no existe ningún contacto del club español con su auxiliar y garantizó su permanencia en el cuerpo técnico.

Yo hablé y no le ha hablado nadie. Él me asegura que se queda, no debe ser parte de este rumor, no ha recibido ninguna oferta”, afirmó el estratega, cerrando la puerta a cualquier especulación.

Javier Aguirre habló en conferencia de prensa previo al partido ante Islandia| IMAGO7

En las últimas horas, distintos medios señalaron que Toni Amor estaría entre las opciones para tomar las riendas del Mallorca.

Sin embargo, Aguirre dejó claro que su colaborador sigue firme en el proyecto del combinado nacional.

Toni Amor, asistente de Javier Aguirre, no dejará a la Selección Mexicana | MEXSPORT

Más allá del tema de su auxiliar, el Vasco también habló sobre el entorno que rodea a la Selección de cara a la próxima Copa del Mundo y reconoció que la presión es una constante en su carrera.

“Bálsamo siempre es la selección, la gente espera a la selección en su Mundial. Presión siempre hay, es lo que me da gasolina para seguir adelante; el día que deje de sentir presión, ese día me debo de marchar”, expresó.

Con ello, Aguirre habló sobre su cuerpo técnico ante rumores externos, sino que también asumió con naturalidad la exigencia que implica dirigir al representativo nacional en la antesala de una Copa del Mundo

