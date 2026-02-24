¿Y el Mundial? Miembro del cuerpo técnico del Tri, serio candidato a ser entrenador del Mallorca

La Selección Mexicana tiene muchas cosas en que pensar de cara a la Copa del Mundo, muchas de ellas fuera del tema futbolístico o como tal algunas que lo afectan en sus siguientes partidos amistosos, como es el caso del duelo ante Islandia con sede en Querétaro.

Sin embargo, de regreso en lo deportivo, un equipo de LaLiga, tiene en la mira a un miembro del cuerpo técnico de Javier Aguirre, por lo que, en caso de darse su contratación, no llegarían completos los entrenadores del Tri a la cita mundialista.

Cuerpo técnico del Tri previo a uno de sus partidos | MexSport

¿Quién podría irse del equipo mexicano?

Se trata de Toni Amor, auxiliar técnico de Javier Aguirre, quien, de acuerdo a información de Matteo Moretto, hay demasiado interés por parte del Mallorca para llevarse al miembro del cuerpo técnico del Tri.

Esta situación trae varios problemas; el primero de ellos, que Amor es 'la mano derecha' de Javier Aguirre, por lo que, a pesar de que Rafa Márquez es parte del cuerpo técnico mexicano, el equipo perdería a gran parte del proyecto por el cual se decantaron para este y el siguiente ciclo mundialista.

Conversación entre entrenador y sus auxiliares | MexSport

El otro de los problemas es que Mallorca no solo tiene interés en llevárselo, el equipo bermellón tiene a Toni Amor como "su prioridad", por lo que no tendrá reparo en hacer todo lo posible por poderlo convencer de dejar a la Selección Mexicana y llegar a dirigir en la Primera División del futbol de España, donde alguna vez ya dirigió el 'Vasco'.

Fue precisamente Mallorca, el último trabajo que tuvieron los dos juntos como cuerpo técnico antes de llegar a esta etapa en Selección Nacional de México; además, Amor también fue parte del trabajo de Aguirre en el Leganés, también dentro de LaLiga.

Trayectoria de Toni Amor

Antonio Amor Fernández, actualmente con 49 años, es un entrenador español con Licencia UEFA Pro, y aunque desde 2019 ha sido parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre como su auxiliar, su trayectoria como estratega se remonta al menos a 2001.

Como entrenador en solitario, Amor ha dirigido a UD Arenal en 2003, dos años después a Atlético Baleares, en 2010 a las juveniles de San Francisco y hasta 2017 volvió a tomar un puesto en solitario con el Ibiza, equipo con el cual permaneció a lo largo de un solo año.

Aguirre dialogando con Amor en un duelo del Tri | MexSport