Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Y el Mundial? Miembro del cuerpo técnico del Tri, serio candidato a ser entrenador del Mallorca

El Tri podría quedarse sin uno de sus estrategas | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia 20:19 - 23 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Según reportes, la Selección Mexicana podría llegar sin todos sus hombres en el banquillo para la Copa del Mundo de 2026

La Selección Mexicana tiene muchas cosas en que pensar de cara a la Copa del Mundo, muchas de ellas fuera del tema futbolístico o como tal algunas que lo afectan en sus siguientes partidos amistosos, como es el caso del duelo ante Islandia con sede en Querétaro.

Sin embargo, de regreso en lo deportivo, un equipo de LaLiga, tiene en la mira a un miembro del cuerpo técnico de Javier Aguirre, por lo que, en caso de darse su contratación, no llegarían completos los entrenadores del Tri a la cita mundialista.

Cuerpo técnico del Tri previo a uno de sus partidos | MexSport

¿Quién podría irse del equipo mexicano?

Se trata de Toni Amor, auxiliar técnico de Javier Aguirre, quien, de acuerdo a información de Matteo Moretto, hay demasiado interés por parte del Mallorca para llevarse al miembro del cuerpo técnico del Tri.

Esta situación trae varios problemas; el primero de ellos, que Amor es 'la mano derecha' de Javier Aguirre, por lo que, a pesar de que Rafa Márquez es parte del cuerpo técnico mexicano, el equipo perdería a gran parte del proyecto por el cual se decantaron para este y el siguiente ciclo mundialista.

Conversación entre entrenador y sus auxiliares | MexSport

El otro de los problemas es que Mallorca no solo tiene interés en llevárselo, el equipo bermellón tiene a Toni Amor como "su prioridad", por lo que no tendrá reparo en hacer todo lo posible por poderlo convencer de dejar a la Selección Mexicana y llegar a dirigir en la Primera División del futbol de España, donde alguna vez ya dirigió el 'Vasco'.

Fue precisamente Mallorca, el último trabajo que tuvieron los dos juntos como cuerpo técnico antes de llegar a esta etapa en Selección Nacional de México; además, Amor también fue parte del trabajo de Aguirre en el Leganés, también dentro de LaLiga.

Trayectoria de Toni Amor

Antonio Amor Fernández, actualmente con 49 años, es un entrenador español con Licencia UEFA Pro, y aunque desde 2019 ha sido parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre como su auxiliar, su trayectoria como estratega se remonta al menos a 2001.

Como entrenador en solitario, Amor ha dirigido a UD Arenal en 2003, dos años después a Atlético Baleares, en 2010 a las juveniles de San Francisco y hasta 2017 volvió a tomar un puesto en solitario con el Ibiza, equipo con el cual permaneció a lo largo de un solo año.

Aguirre dialogando con Amor en un duelo del Tri | MexSport

Los equipos en los cuales han estado juntos Javier Aguirre y Toni Amor son cuatro: comenzando por Leganés de 2019 a 2020; Monterrey de 2020 a 2022. Precisamente el siguiente fue Mallorca, con quienes estuvo de 2022 a 2024, antes de tomar junto a Rafa Márquez las riendas del Tri.

Últimos videos
Lo Último
20:43 CDMX activa alerta roja, naranja y amarilla por frío este 24 de febrero
20:23 ¡Fracaso! Santos queda eliminado del Campeonato Paulista ante equipo de Segunda División
20:19 ¿Y el Mundial? Miembro del cuerpo técnico del Tri, serio candidato a ser entrenador del Mallorca
20:09 Julián Quiñones, el mexicano con más goles en el año, que Javier Aguirre 'no ve'
20:02 David “El Doctor” Martínez promete sacar chispas ante Marlon “Chito” Vera
19:43 Aficionado del Napoli es apuñalado por su esposa; se encuentra fuera de peligro
19:30 Diego Campillo quiere demostrar su capacidad para estar en Selección Mexicana para el Mundial 2026
19:13 Marcelo Gallardo anuncia su salida de River Plate; su último partido será ante Banfield
19:06 Suprema Corte falla contra Telemundo por uso de imagen de Sandra Ávila en “La Reina del Sur”
18:56 Hoy No Circula martes 24 de febrero: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Tendencia
1
Futbol Nacional Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"
2
Futbol Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México
3
Contra Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
4
Contra El mapa del CJNG: los estados que controlaba El Mencho
5
Contra Declaran día inhábil el 23 de febrero tras violencia por muerte de El Mencho
6
Contra CDMX garantiza transporte y servicios tras muerte del Mencho; autoridades llaman a mantener la calma
Te recomendamos
CDMX activa alerta roja, naranja y amarilla por frío este 24 de febrero
Contra
23/02/2026
CDMX activa alerta roja, naranja y amarilla por frío este 24 de febrero
¡Fracaso! Santos queda eliminado del Campeonato Paulista ante equipo de Segunda División
Futbol
23/02/2026
¡Fracaso! Santos queda eliminado del Campeonato Paulista ante equipo de Segunda División
¿Y el Mundial? Miembro del cuerpo técnico del Tri, serio candidato a ser entrenador del Mallorca
Futbol
23/02/2026
¿Y el Mundial? Miembro del cuerpo técnico del Tri, serio candidato a ser entrenador del Mallorca
Julián Quiñones previo al partido entre México y Ecuador en octubre de 2025 | MEXSPORT
Futbol
23/02/2026
Julián Quiñones, el mexicano con más goles en el año, que Javier Aguirre 'no ve'
David Martínez promete 'sacar chispas' en su siguiente pelea | X @ufc
Extremo
23/02/2026
David “El Doctor” Martínez promete sacar chispas ante Marlon “Chito” Vera
Aficionado del Napoli es apuñalado por su esposa; se encuentra fuera de peligro
Futbol
23/02/2026
Aficionado del Napoli es apuñalado por su esposa; se encuentra fuera de peligro