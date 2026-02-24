CDMX activa alerta roja, naranja y amarilla por frío este 24 de febrero

La Ciudad de México enfrenta un descenso significativo de temperatura este martes 24 de febrero, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta roja por frío en algunas alcaldías, además de mantener alerta naranja y amarilla en otras demarcaciones.

La Alerta Roja se emite cuando se prevén temperaturas extremadamente bajas que pueden representar un riesgo alto para la salud, especialmente en zonas altas donde el termómetro puede acercarse a los 0 grados Celsius o incluso descender más durante la madrugada.

La CDMX activó alerta roja por frío en zonas altas este 24 de febrero./ X

¿Qué significa que se active la alerta roja por frío?

La activación de esta alerta implica que las condiciones meteorológicas son severas y que la población debe extremar precauciones, principalmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o crónicas.

Además de la alerta roja en las zonas más afectadas, autoridades mantienen alerta naranja, que corresponde a temperaturas muy bajas con posibilidad de heladas, y alerta amarilla, que indica frío moderado pero con potencial de afectaciones a la salud.

El periodo más crítico se espera entre la medianoche y las primeras horas de la mañana, cuando la sensación térmica puede descender considerablemente.

Además de la alerta roja, se mantienen alertas naranja y amarilla en varias alcaldías./ X

¿Qué recomendaciones han dado las autoridades?

Protección Civil capitalina ha instado a vestir ropa adecuada para protegerse del frío, incluyendo varias capas de prendas, así como bufandas, gorros y guantes para mantener el calor corporal.

También se aconseja a las personas que experimenten malestares relacionados con el frío —como dificultades respiratorias o sensación intensa de frío— que acudan a un centro de salud cercano o busquen atención médica.

Este aviso de frío se da dentro de un periodo en el que las temperaturas en la capital han sido más bajas de lo habitual para la época del año, por lo que la SGIRPC mantiene su monitoreo y actualiza las alertas conforme cambien las condiciones climáticas.

Las temperaturas podrían acercarse a los 0 grados durante la madrugada./ RS