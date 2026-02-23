Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

América y Rayados, los "beneficiados" por capturas del narcotráfico en México

Afición de América y Monterrey l IMAGO7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 11:36 - 23 febrero 2026
Las Águilas y los regiomontanos sobresalen en las épocas que marcaron hechos históricos en contra de la delincuencia del país

La historia del futbol mexicano guarda capítulos que parecen escritos por el destino en fechas clave de la seguridad nacional. Con el análisis de datos, queda claro que dos instituciones deportivas sobresalen como los principales "beneficiados" tras las capturas o abatimientos de narcotraficantes. CF América y Rayados de Monterrey encabezan la lista de equipos que levantaron el trofeo de liga en los torneos en los que algún capo cayó.

Con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el país ha sufrido incidentes violentos, que han generado preocupación por las zonas afectadas. Sin embargo, su abatimiento marca un nuevo capítulo en contra de la delincuencia para México, al tratarse de uno de los más buscados.

El Mencho cayó abatido luego de un operativo de las Fuerzas Federales en coordinación con Estados Unidos/ Especial

¿Quiénes han sido Campeones tras detenciones de narcotraficantes mexicanos?

El Club de Futbol Monterrey es el equipo con mayor presencia en este contexto con cuatro títulos obtenidos. La escuadra regia se coronó en el Clausura 2009, cuando Arturo Beltrán Leyva fue abatido en diciembre de ese año. En el Apertura 2010, que coincide con el arresto de Edgar Valdés Villarreal en agosto. Rayados también obtuvo el título en los torneos Clausura 2016 y Apertura 2019, en los que Joaquín Guzmán Loera y Ovidio Guzmán fueron capturados respectivamente.

Por su parte, el Club América aparece como el segundo gran protagonista con tres campeonatos en su haber. Las Águilas alzaron el trofeo en la temporada 1984-85, misma línea temporal en la que Rafael Caro Quintero fue atrapado por primera vez.

En el Clausura 2002, fue Benjamín Arellano Félix, durante el mes de marzo de rico año, y recientemente en el Apertura 2024, época en la que Ismael ‘Mayo’ Zambada fue arrestado. El equipo de Coapa mantiene una presencia constante en estas coincidencias a través de distintas décadas y formatos.

Moño negro Liga MX | IMAGO7

¿El norte se beneficia?

Las estadísticas muestran que siete de los 13 campeonatos mencionados pertenecen a equipos de Nuevo León o Coahuila. Además de los cuatro títulos de Rayados, se suma Santos Laguna con dos trofeos, coincidentes con las capturas de Servando Gómez ‘La Tuta’ en febrero de 2015 y la de Alfredo Beltrán Leyva en enero de 2008.

Tigres también se agrega con uno, al coronarse en el Apertura 2023, semestre en el que Ovidio Guzmán fue atrapado por segunda ocasión, en enero del mismo año. Con ello, el norte también ha sido uno de los “beneficiados” tras estos hechos.

Estadio en la Liga MX l X:LigaBBVAMX

Otras instituciones como León (segunda captura de Joaquín Guzmán Loera), Pachuca (segunda captura de Rafael Caro Quintero) y el desaparecido Tecos de la UAG (primera captura del ‘Chapo’ Guzmán) también figuran con un título cada uno. Sin embargo, su frecuencia es notablemente menor comparada con el poderío mostrado por los azulcremas y los albiazules. La tendencia favorece claramente a las plantillas con mayor inversión económica en México.

