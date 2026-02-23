Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

¿Lavado de imagen? La polémica publicación del Benfica que indigna a las redes sociales

Benfica publica fotos con niño en redes sociales | X: @SLBenfica
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 11:38 - 23 febrero 2026
El club portugués es señalado de usar a un niño afrodescendiente en medio de la polémica por racismo en contra de Vinícius

La reciente publicación del Benfica en sus redes sociales ha desatado una tormenta de críticas que trasciende lo deportivo. Tras los incidentes de racismo vinculados a Gianluca Prestianni y sus roces con Vinícius Jr., el club lisboeta intentó proyectar una imagen de unidad y diversidad que, para muchos, ha resultado contraproducente.

Gianluca Prestianni, acusado de insultos racistas | AFP

POLÉMICA PUBLICACIÓN DE BENFICA

En las imágenes compartidas, se observa a varios jugadores de la plantilla principal posando sonrientes y entregando equipamiento a un niño afrodescendiente. Lo que en otro contexto sería una labor social rutinaria de la Fundação Benfica, hoy es señalado como un intento desesperado por limpiar la imagen institucional a costa de la instrumentalización de un menor.

El malestar de la audiencia y de diversos sectores sociales se fundamenta en tres ejes principales:

La publicación surge apenas días después de que el comportamiento de Prestianni pusiera al club en el ojo del huracán por presuntas actitudes racistas. La rapidez del "gesto solidario" es percibida como una respuesta reactiva y no como una convicción orgánica.

Se acusa al club de utilizar la figura de una persona perteneciente a una minoría étnica como un "escudo" para validar que la institución no es racista, evadiendo así la responsabilidad de imponer sanciones severas o cambios estructurales internos.

NO SE SALVA DE LA SANCIÓN

Mientras el club es fuertemente criticado en redes sociales, casi al mismo tiempo, la UEFA ya anunció una medida en contra de Gianluca Prestianni. El organismo rector del futbol europeo dio a conocer que el futbolista argentino recibió un partido de suspensión como medida cautelar mientras se define si cometió o no los insultos racistas de los que se le acusa.

Gianluca Prestianni en bronca con jugadores del Real Madrid | AFP
