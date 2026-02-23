¿Y ellos qué culpa tienen? Queman 51 sucursales del Banco del Bienestar tras muerte de “El Mencho”

La violencia volvió a golpear infraestructura pública. Al menos 51 sucursales del Banco del Bienestar fueron atacadas o incendiadas en Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Guanajuato, tras la muerte de Nemesio Oceguera, alias El Mencho, durante un operativo de fuerzas federales.

Las agresiones incluyeron disparos directos contra fachadas y ataques con gasolina para provocar incendios. Aunque no se reportaron personas lesionadas, los daños materiales obligaron al cierre inmediato de varias sucursales.

Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Guanajuato, fueron los estados donde más atacaron a los bancos / Redes Sociales

El propio Gabinete de Seguridad confirmó los hechos.

“Se informa que aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de hechos violentos. Los incidentes se presentaron en distintos municipios del estado y ya son atendidos por las autoridades, con el objetivo de garantizar la seguridad y restablecer el servicio”, informó el Gabinete de Seguridad federal a través de su cuenta de X.

Michoacán, el estado más golpeado

En Michoacán fueron 25 sucursales afectadas, distribuidas en municipios como Aguililla, Angangueo, Aporo, Chilchota, Chucándiro, Ciudad Hidalgo, Contepec, Huandacareo, La Piedad, Maravatío, Purépero, San Jerónimo Purenchécuaro en Quiroga, Tangamandapio, Tanhuato, Tiríndaro en Zacapu, Tuxpan y Zitácuaro.

Bomberos, vecinos y policías ayudaron a controlar los incendios en las instituciones bancarias / Redes Sociales

Desde Purépero, el alcalde José Enrique Mora Cárdenas confirmó que no hubo víctimas.

“Ráfagas en contra del Banco del Bienestar, saldo blanco ningún herido, estamos trabajando coordinadamente con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para cuidar a nuestra ciudadanía”, declaró a los medios.

Incendios provocados en Zacatecas y ataque en Guanajuato

En Zacatecas, sujetos armados rociaron gasolina y prendieron fuego a sucursales ubicadas en Juchipila, Teul de González Ortega, Apozol, Tabasco y Moyahua, zona cercana a los límites con Jalisco.

En Guanajuato, el ataque se registró en la sucursal de la calle 20 de Noviembre, colonia Obregón, en el municipio de Manuel Doblado.

Por fortuna, no se reportaron personas heridas tras los incendios y balaceras a los bancos / Redes Sociales

¿Qué bancos estarán cerrados?

Este lunes 23 de febrero permanecerán cerradas todas las sucursales que sufrieron daños. Además:

Bancos Santander en Colima, Jalisco y algunos municipios de Nayarit, Michoacán y Guanajuato.

Bancos BBVA ubicados en Jalisco.