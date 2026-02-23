¿Ya hay foto? Fiscalía confirma muerte de El Mencho tras necropsia y pruebas genéticas

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el cuerpo bajo su resguardo corresponde a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través del comunicado, fechado hoy 23 de febrero de 2026, la institución informó que, tras la práctica de la necropsia de ley y los estudios periciales correspondientes, se logró la identificación genética plena de Rubén “N”.

Nemesio Oseguera Cervantes era uno de los hombres más buscados por el Gobierno de Estados Unidos/AP

Identificación mediante estudios genéticos

De acuerdo con el documento oficial, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizó los análisis periciales que permitieron confirmar científicamente la identidad del cuerpo.

La FGR precisó que la identificación se llevó a cabo mediante pruebas genéticas, lo que permitió establecer coincidencia con la identidad de Nemesio Oseguera Cervantes.

El operativo que acabó en la baja del Mencho fue liderado por la Sedena/Presidencia de México

Sin fotografía pública, pero con confirmación oficial

Hasta el momento no se ha difundido una fotografía oficial del cuerpo que confirme visualmente la muerte del líder del CJNG.

Sin embargo, la autoridad federal subrayó que la identificación genética ya fue concluida, por lo que institucionalmente se da por confirmada la muerte de Oseguera Cervantes.

Necropsia de ley y diligencias ministeriales

El Ministerio Público Federal ordenó la práctica de la necropsia de ley, así como diversas diligencias de reconocimiento.

Asimismo, personal ministerial, pericial y de la Policía Federal Ministerial se trasladó a Tapalpa, Jalisco, para el levantamiento y procesamiento de los cuerpos relacionados con los hechos ocurridos en esa localidad.

Investigación por delincuencia organizada

La FGR informó que mantiene abiertas investigaciones por delincuencia organizada y por presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, derivadas de los hechos registrados en Tapalpa.

Además, se iniciaron múltiples carpetas de investigación en distintas entidades del país por los actos violentos posteriores al operativo.

Se dio a conocer el paso a paso que siguieron para dar con el paradero del narcotraficante/Presidencia de México

Confirmación oficial de la muerte del líder del CJNG