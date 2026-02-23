Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¿Ya hay foto? Fiscalía confirma muerte de El Mencho tras necropsia y pruebas genéticas
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el cuerpo bajo su resguardo corresponde a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A través del comunicado, fechado hoy 23 de febrero de 2026, la institución informó que, tras la práctica de la necropsia de ley y los estudios periciales correspondientes, se logró la identificación genética plena de Rubén “N”.
Identificación mediante estudios genéticos
De acuerdo con el documento oficial, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizó los análisis periciales que permitieron confirmar científicamente la identidad del cuerpo.
La FGR precisó que la identificación se llevó a cabo mediante pruebas genéticas, lo que permitió establecer coincidencia con la identidad de Nemesio Oseguera Cervantes.
Sin fotografía pública, pero con confirmación oficial
Hasta el momento no se ha difundido una fotografía oficial del cuerpo que confirme visualmente la muerte del líder del CJNG.
Sin embargo, la autoridad federal subrayó que la identificación genética ya fue concluida, por lo que institucionalmente se da por confirmada la muerte de Oseguera Cervantes.
Necropsia de ley y diligencias ministeriales
El Ministerio Público Federal ordenó la práctica de la necropsia de ley, así como diversas diligencias de reconocimiento.
Asimismo, personal ministerial, pericial y de la Policía Federal Ministerial se trasladó a Tapalpa, Jalisco, para el levantamiento y procesamiento de los cuerpos relacionados con los hechos ocurridos en esa localidad.
Investigación por delincuencia organizada
La FGR informó que mantiene abiertas investigaciones por delincuencia organizada y por presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, derivadas de los hechos registrados en Tapalpa.
Además, se iniciaron múltiples carpetas de investigación en distintas entidades del país por los actos violentos posteriores al operativo.
Confirmación oficial de la muerte del líder del CJNG
Con la conclusión de los estudios genéticos, la Fiscalía sostuvo que el cuerpo bajo su custodia coincide plenamente con Nemesio Oseguera Cervantes, considerado uno de los principales líderes criminales en México.
Pese a las dudas que pudieran surgir por la ausencia de imágenes públicas, la autoridad federal reiteró que, conforme a los resultados periciales, se da como un hecho la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La institución indicó que continuará informando sobre los avances de las investigaciones conforme lo permita el debido proceso.
Te puede interesar