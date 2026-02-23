Cuerpo sin vida hallado en Ciudad Universitaria, UNAM este 23 de febrero

La mañana de este lunes 23 de febrero de 2026, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en Ciudad Universitaria (CU), campus principal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

De acuerdo con una tarjeta informativa emitida por la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU), el hecho ocurrió a las 06:15 horas, cuando el centro de monitoreo detectó a una persona de sexo masculino que circulaba en bicicleta en el retorno ubicado sobre el Circuito de la Investigación Científica.

El centro de monitoreo de la UNAM detectó a un hombre que circulaba en bicicleta antes de desvanecerse./ X:@PCUNAM

Según el reporte oficial, el hombre descendió de la bicicleta y metros después se desvaneció, por lo que se activó de inmediato el protocolo interno de atención y se brindó apoyo en el sitio.

¿Qué informó la UNAM sobre el fallecimiento en CU?

La DGAPSU detalló que acudió personal paramédico, quien declaró que la persona ya no contaba con signos vitales. Hasta ese momento, el hombre no pudo ser identificado.

Posteriormente, a través del área jurídica de la Universidad, se notificó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para el inicio de las indagatorias correspondientes.

Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales./ Pixabay

Con apoyo de servicios periciales, las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo, mientras se integra la carpeta de investigación para determinar las causas del fallecimiento.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad de la persona ni sobre la causa oficial de la muerte, por lo que se espera que la Fiscalía capitalina brinde información conforme avancen las investigaciones.

La zona fue resguardada por personal de seguridad universitaria mientras se llevaban a cabo las diligencias ministeriales correspondientes dentro del campus.