Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

CDMX garantiza transporte y servicios tras muerte del Mencho; autoridades llaman a mantener la calma

Las actividades en la Ciudad de México se desarrollan sin contratiempos este lunes 23 de febrero / Especial.
Jorge Reyes
Jorge Reyes 08:20 - 23 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Clara Brugada asegura que la capital opera con normalidad y que no hay afectaciones en Metro, Metrobús ni hospitales

Luego de los hechos registrados en Tapalpa, Jalisco, el Gobierno de la Ciudad de México informó que la capital del país se mantiene en calma y descartó cualquier afectación a los servicios públicos.

A través de un comunicado, las autoridades capitalinas señalaron que “las instituciones públicas así como los servicios en general operan con normalidad”, por lo que este lunes las actividades se desarrollarán sin contratiempos.

Hasta el momento, el transporte público marcha sin contratiempos / Especial

El Gabinete de Seguridad y Construcción de la Paz, encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, trabaja de manera coordinada con el Gobierno Federal para garantizar la seguridad de las y los capitalinos.

De acuerdo con el reporte oficial, todas las oficinas e instituciones públicas, así como los sistemas de transporte y servicios en general, funcionaron con normalidad este domingo y continuarán de la misma forma el lunes.

El gobierno de la CDMX garantiza que nada se ve afectado por la captura de El Mencho / Especial

Metro, Metrobús y Cablebús operan sin afectaciones

Las distintas líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros, Transportes Eléctricos, Tren Ligero y Cablebús no reportan ninguna situación que afecte su funcionamiento.

Asimismo, los servicios de salud —hospitales y clínicas— operan con normalidad, al igual que las actividades educativas dependientes de la SEP y las actividades económicas y culturales.

Los hospitales también laboran de manera normal / Especial

En este contexto, la Jefa de Gobierno reiteró el llamado a la ciudadanía.

“Hago un llamado a la calma y a que se informen por fuentes oficiales. Estamos trabajando para garantizar prevención, seguridad y construcción de paz en la ciudad", expresó Brugada Molina.

Finalmente, se informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana estará comunicando cualquier evento relevante para resguardar la integridad de la población.

Últimos videos
Lo Último
08:41 Sin camioneta ni instrumentos: Grupo musical es víctima de violencia en carretera tras muerte del Mencho
08:35 Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"
08:34 Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México
08:34 Prestianni, suspendido por UEFA; no jugará en el Bernabéu tras supuesto racismo contra Vinícius Júnior
08:20 CDMX garantiza transporte y servicios tras muerte del Mencho; autoridades llaman a mantener la calma
07:51 Precio del dólar hoy lunes 23 de febrero de 2026 en México: así abrió y así se vende en bancos
07:43 Laporta se sincera con Messi: “La relación está perjudicada”
07:00 WWE limita funciones de Triple A por inseguridad en México
07:00 El apunte del director: México necesita desintoxicarse, aunque duela
06:13 Barcelona y Laporta rompen el silencio sobre la denuncia de corrupción
Tendencia
1
Futbol Nacional Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"
2
Futbol Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México
3
Contra Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
4
Contra El mapa del CJNG: los estados que controlaba El Mencho
5
Contra Declaran día inhábil el 23 de febrero tras violencia por muerte de El Mencho
6
Contra CDMX garantiza transporte y servicios tras muerte del Mencho; autoridades llaman a mantener la calma
Te recomendamos
Sin camioneta ni instrumentos: Grupo musical es víctima de violencia en carretera tras muerte del Mencho
Contra
23/02/2026
Sin camioneta ni instrumentos: Grupo musical es víctima de violencia en carretera tras muerte del Mencho
Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"
Futbol Nacional
23/02/2026
Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"
Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México
Futbol
23/02/2026
Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México
Prestianni, suspendido por UEFA; no jugará en el Bernabéu tras supuesto racismo contra Vinícius Júnior
Futbol
23/02/2026
Prestianni, suspendido por UEFA; no jugará en el Bernabéu tras supuesto racismo contra Vinícius Júnior
CDMX garantiza transporte y servicios tras muerte del Mencho; autoridades llaman a mantener la calma
Contra
23/02/2026
CDMX garantiza transporte y servicios tras muerte del Mencho; autoridades llaman a mantener la calma
Precio del dólar hoy lunes 23 de febrero de 2026 en México: así abrió y así se vende en bancos
Contra
23/02/2026
Precio del dólar hoy lunes 23 de febrero de 2026 en México: así abrió y así se vende en bancos