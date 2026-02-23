CDMX garantiza transporte y servicios tras muerte del Mencho; autoridades llaman a mantener la calma

Luego de los hechos registrados en Tapalpa, Jalisco, el Gobierno de la Ciudad de México informó que la capital del país se mantiene en calma y descartó cualquier afectación a los servicios públicos.

A través de un comunicado, las autoridades capitalinas señalaron que “las instituciones públicas así como los servicios en general operan con normalidad”, por lo que este lunes las actividades se desarrollarán sin contratiempos.

Hasta el momento, el transporte público marcha sin contratiempos / Especial

El Gabinete de Seguridad y Construcción de la Paz, encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, trabaja de manera coordinada con el Gobierno Federal para garantizar la seguridad de las y los capitalinos.

De acuerdo con el reporte oficial, todas las oficinas e instituciones públicas, así como los sistemas de transporte y servicios en general, funcionaron con normalidad este domingo y continuarán de la misma forma el lunes.

El gobierno de la CDMX garantiza que nada se ve afectado por la captura de El Mencho / Especial

Metro, Metrobús y Cablebús operan sin afectaciones

Las distintas líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros, Transportes Eléctricos, Tren Ligero y Cablebús no reportan ninguna situación que afecte su funcionamiento.

Asimismo, los servicios de salud —hospitales y clínicas— operan con normalidad, al igual que las actividades educativas dependientes de la SEP y las actividades económicas y culturales.

Los hospitales también laboran de manera normal / Especial

En este contexto, la Jefa de Gobierno reiteró el llamado a la ciudadanía.

“Hago un llamado a la calma y a que se informen por fuentes oficiales. Estamos trabajando para garantizar prevención, seguridad y construcción de paz en la ciudad", expresó Brugada Molina.