EDC México 2026 desafía el frío y cierra con una noche histórica en el Autódromo
El último día del Electric Daisy Carnival México 2026 confirmó algo que ya es tradición: ni el clima impredecible de la capital puede frenar a los ravers. La duodécima edición del festival cerró con una jornada marcada por el descenso de temperatura, pero también por una energía colectiva que se mantuvo intacta hasta el último beat.
Desde temprano, el ambiente en el Autódromo Hermanos Rodríguez anticipaba una noche intensa. Chamarras, lentes oscuros y outfits brillantes convivieron bajo un cielo más gris que en días anteriores, mientras los escenarios se preparaban para el desenlace.
El cierre estuvo acompañado por sets de alto impacto que mantuvieron a miles de asistentes bailando pese al frío. Entre los nombres más esperados estuvieron Zedd y Anyma, quienes tomaron el control de los escenarios principales con mezclas que encendieron al público.
Las pantallas monumentales, los juegos de luces y la pirotecnia ayudaron a contrarrestar el ambiente helado. Cada drop era celebrado como si fuera el último; cada transición, coreada por una multitud que se negaba a abandonar la pista.
A lo largo de los tres días, el festival ofreció una experiencia inmersiva con múltiples escenarios dedicados a distintos subgéneros de la electrónica, consolidando una edición que volvió a posicionar a la Ciudad de México como uno de los epicentros más importantes del circuito internacional.
Más que música: comunidad y resistencia
El contraste climático entre los días soleados del arranque y el cierre frío añadió un matiz especial a la narrativa del festival. Lo que comenzó bajo altas temperaturas terminó con sudaderas y abrazos colectivos, pero con la misma intensidad.
EDC no solo es un encuentro musical; es una celebración de identidad, estética y comunidad. En cada rincón del Autódromo se vieron banderas, maquillaje neón, outfits arriesgados y grupos que hicieron del frío un simple detalle.
