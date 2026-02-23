Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Precio del dólar hoy lunes 23 de febrero de 2026 en México: así abrió y así se vende en bancos

El peso mexicano mantiene buena racha ante el dólar estadounidense/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 07:51 - 23 febrero 2026
El billete verde se cotiza promedio en $16.86 pesos a la compra y $17.41 pesos a la venta

El precio del dólar hoy lunes 23 de febrero de 2026 arrancó la jornada en 17.21 pesos por unidad en el mercado interbancario.


La divisa estadounidense inicia la semana sin movimientos bruscos, manteniéndose dentro del rango observado en los últimos días. El peso mexicano sigue mostrando estabilidad.

El dólar amaneció con un precio promedio de $17.21 pesos por unidad/Google

Comparativa: así abrió hoy vs. el cierre del viernes

El viernes 20 de febrero, el dólar cerró alrededor de los 17.12 pesos, mientras que este lunes abrió en 17.21 pesos.

Esto representa un aumento aproximado de 9 centavos en el arranque de semana.

Movimiento moderado.
Sin presión extrema.

El tipo de cambio continúa operando dentro de un rango relativamente estrecho.

Precio promedio del dólar a la compra y a la venta

En operaciones promedio bancarias, el tipo de cambio se ubica en:

  • Compra: 16.8623 pesos

  • Venta: 17.418 pesos

El diferencial se mantiene por debajo de los 60 centavos, señal de un mercado con volatilidad controlada.

El tipo de cambio del dólar puede ser diferente entre cada institución bancaria/Pixabay

Análisis: comportamiento del dólar en la última semana

Durante la última semana, el dólar se ha movido entre 17.10 y 17.30 pesos, mostrando una tendencia lateral.

Aunque se han presentado ligeros repuntes, el peso mexicano ha logrado sostener niveles por debajo de los 17.40 pesos.

El mercado sigue atento a:

  • Expectativas sobre tasas en Estados Unidos.

  • Datos económicos internacionales.

  • Flujos hacia mercados emergentes.

Por ahora, el tipo de cambio mantiene estabilidad.

¿En cuánto se vende el dólar en bancos hoy 23 de febrero?

Así cotiza el dólar en ventanillas de distintas instituciones financieras:

  • Banco Azteca: Compra 16.95 | Venta 17.79

  • BBVA: Compra 16.07 | Venta 17.60

  • Banorte: Compra 15.95 | Venta 17.45

  • Santander: Compra 16.00 | Venta 17.70

  • Banregio: Compra 16.40 | Venta 17.80

  • BanBajío: Compra 16.60 | Venta 17.70

  • Afirme: Compra 16.40 | Venta 17.80

  • Intercam: Compra 16.63 | Venta 17.50

  • Monex: Compra 16.24 | Venta 17.95

  • Scotiabank: Compra 15.10 | Venta 18.70

  • Banamex / Citibanamex: Compra 16.63 | Venta 17.59

El tipo de cambio FIX publicado por Banxico se ubica en 17.1722 pesos, referencia oficial para operaciones fiscales.

El dólar sigue a la baja frente al peso mexicano/Pixabay

¿Qué esperar esta semana?

El dólar inicia la semana con un ligero repunte, pero sin romper niveles clave.

El rango de 17.10 a 17.30 pesos sigue siendo el referente técnico inmediato.

Si no hay eventos económicos relevantes, el tipo de cambio podría mantenerse estable en los próximos días.

Finanzas
