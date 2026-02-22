Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció luego del operativo encabezado por fuerzas federales que derivó en bloqueos y reacciones violentas en distintas regiones del país. La mandataria informó que la acción fue reportada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que existe coordinación permanente entre autoridades.

A través de un mensaje oficial, Sheinbaum señaló:

“La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.”

La presidenta destacó la coordinación entre el Ejército, la Guardia Nacional y gobiernos estatales./ FB: Claudia Sheinbaum

La presidenta subrayó que el gobierno federal mantiene comunicación constante con autoridades estatales para atender cualquier incidente derivado de los hechos registrados tras el operativo.

En su posicionamiento, la jefa del Ejecutivo federal enfatizó la colaboración entre niveles de gobierno y pidió a la ciudadanía mantener la calma:

“Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.”

También destacó que los canales oficiales están activos para informar sobre la situación en tiempo real:

“Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad.”

Las declaraciones se dan en el contexto de bloqueos registrados tras el operativo federal, mismos que fueron atendidos por fuerzas de seguridad para restablecer la circulación y garantizar la protección de la población.

La mandataria reiteró que se trabaja todos los días por la paz y la seguridad del país./ DEA

Sheinbaum también expresó respaldo a las instituciones encargadas de la seguridad nacional:

“Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad.”

Finalmente, reafirmó la postura de su gobierno frente a los retos en materia de seguridad:

“Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México.”

El gobierno federal mantiene operativos activos y monitoreo constante en distintas entidades, mientras continúa la estrategia de seguridad enfocada en preservar la estabilidad y proteger a la ciudadanía.