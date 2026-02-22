Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz

Claudia Sheinbaum llamó a la calma tras los bloqueos registrados luego del operativo federal./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:48 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Autoridades federales mantienen operativos tras las reacciones registradas en distintos estados

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció luego del operativo encabezado por fuerzas federales que derivó en bloqueos y reacciones violentas en distintas regiones del país. La mandataria informó que la acción fue reportada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que existe coordinación permanente entre autoridades.

A través de un mensaje oficial, Sheinbaum señaló:
“La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.”
La presidenta destacó la coordinación entre el Ejército, la Guardia Nacional y gobiernos estatales./ FB: Claudia Sheinbaum

La presidenta subrayó que el gobierno federal mantiene comunicación constante con autoridades estatales para atender cualquier incidente derivado de los hechos registrados tras el operativo.

En su posicionamiento, la jefa del Ejecutivo federal enfatizó la colaboración entre niveles de gobierno y pidió a la ciudadanía mantener la calma:

“Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.”

También destacó que los canales oficiales están activos para informar sobre la situación en tiempo real:
“Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad.”

Las declaraciones se dan en el contexto de bloqueos registrados tras el operativo federal, mismos que fueron atendidos por fuerzas de seguridad para restablecer la circulación y garantizar la protección de la población.

La mandataria reiteró que se trabaja todos los días por la paz y la seguridad del país./ DEA

Sheinbaum también expresó respaldo a las instituciones encargadas de la seguridad nacional:
“Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad.”

Finalmente, reafirmó la postura de su gobierno frente a los retos en materia de seguridad:
“Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México.”

El gobierno federal mantiene operativos activos y monitoreo constante en distintas entidades, mientras continúa la estrategia de seguridad enfocada en preservar la estabilidad y proteger a la ciudadanía.

El gobierno federal informó que en la mayor parte del país las actividades continúan con normalidad./ AP
Últimos videos
Lo Último
16:36 ¿Peligra Repechaje para Mundial 2026 en Guadalajara? FIFA no se ha pronunciado tras violencia por muerte de 'El Mencho'
16:34 El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
16:10 Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
16:09 Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
16:04 Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
15:56 Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
15:52 ¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?
15:48 Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
15:45 Pedri lanza mensaje tras regreso con el FC Barcelona
15:43 El día en el que "Pollo" Briseño saludó y agradeció a "El Mencho"
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
¿Peligra Repechaje para Mundial 2026 en Guadalajara? FIFA no se ha pronunciado tras violencia por muerte de 'El Mencho'
Futbol
22/02/2026
¿Peligra Repechaje para Mundial 2026 en Guadalajara? FIFA no se ha pronunciado tras violencia por muerte de 'El Mencho'
El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
Futbol
22/02/2026
El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
Otros Deportes
22/02/2026
Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
Empelotados
22/02/2026
Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
Lucha
22/02/2026
Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
Contra
22/02/2026
Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho