Paulinho: heredero de las glorias del Diablo Mayor y el Príncipe Guaraní en el lusitano

En el último año, Toluca se volvió a convertir en un auténtico infierno, pues después de años de quedarse en el camino, Antonio Mohamed les devolvió esa mística de averno que hicieron durante mucho tiempo. Pese a que el argentino fue el arquitecto en ese equipo, uno de los grandes ídolos modernos con la camiseta escarlata fue Paulinho, quien en sus hombros heredó las glorias de nombres como Vicente Pereda y José Saturnino Cardozo.

El lusitano aún no ha llenado los zapatos del Diablo Mayor y del Príncipe Guaraní, aunque en el imaginario toluqueño ya es uno de sus demonios favoritos. Un mexicano y un paraguayo continúan siendo los máximos ídolos del club, aunque el europeo también quiere sentarse muy pronto a su lado.

Paulinho en festejo de gol | IMAGO7

El Diablo Mayor y su Bicampeonato

Al igual que Paulinho, Vicente Pereda fue Bicampeón con el uniforme escarlata, aunque no logró el hito que busca ahora el lusitano: el Tricampeonato. El Diablo Mayor es -probablemente- el hijo pródigo de la capital mexiquense, pues nació, vivió y sintió esos colores rojos como el infierno como nadie.

De la mano de Ignacio Trelles, Pereda ganó esos dos títulos de Liga MX; además de ganar uno más bajo el mando de Ricardo de León. Con 119 goles, Vicente es el segundo máximo anotador en la historia del club del Estado de México, detrás del paraguayo que comentaremos a continuación.

Vicente Pereda, El Diablo Mayor | MEXSPORT

El Príncipe Guaraní que conquistó el infierno

Como relato griego, José Saturnino Cardozo llegó al Infierno gracias a sus grandes cualidades y, aunque en algún principio se dudó de su nivel, respondió como cualquier artillero: con goles por montones. El Príncipe Guaraní ganó cuatro trofeos de la Liga MX con Toluca, además de cuatro Campeonatos de Goleo.

Cardozo anotó en 249 ocasiones con la casaca escarlata -aunque en algunas ocasiones se cuentan nueve goles más-, lo que lo hizo superar con creces a Pereda. No sólo estuvo en el Infierno, sino que también tocó el cielo con Cruz Azul en la Copa Libertadores, aunque eso es otra historia.

¿Qué necesita Paulinho para ser un demonio en El Infierno?

Pese a que la tarea parece titánica, puesto que está casi con 200 goles menos que Cardozo, Paulinho ya es parte de la historia moderna mexiquense. El lusitano -a su manera- ya escribió sus nombre entre azufre en El Infierno y, en caso de conseguir otro título, no quedará duda que es el mejor fichaje de Toluca desde el paraguayo.