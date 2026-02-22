Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

¡Advierten a Dominik Mysterio! El Hijo del Vikingo ataca brutalmente a su hermano en el hospital

El Hijo del Vikingo ataca a Mini Vikingo | Captura de pantalla de @AAA
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:58 - 22 febrero 2026
El poblano ataca a su hermano en el hospital como mensaje a Dominik Mysterio.

El Hijo del Vikingo se prepara para su lucha que tendrá lugar en Rey de Reyes ante Dominik Mysterio por el Megacampeonato de AAA, así que el poblano usó a Mini Vikingo como ejemplo de lo que le espera al Sucio.

Vikingo sigue persiguiendo a Dominik

En un segmento de AAA, Vikingo apareció en el hospital donde se encontraba su hermano, que semanas atrás fue atacado brutalmente por Omos, así que el poblano no encontró mejor forma de mandar un mensaje para el Megacampeón que poner a su hermano como ejemplo.

Hijo del Vikingo en AAA | CAPTURA DE PANTALLA

Dominik, Dominik, el peor de los Mysterios. ¿Quieres saber qué le pasó al último idiota que se cruzó en mi camino? Mira dónde está, en el hospital. Dónde tú próximamente estarás después de Rey de Reyes.

Momentos siguientes, entró a la habitación de Mini Vikingo, atacando brutalmente a su hermano con varios objetos. Al finalizar su ataque, dejó claro que Dominik terminará igual.

Dominik Mysterio en el ring | X: @DomMysterio35

Undertaker sacando referencias de la Attitude Era

Desde que el Undertaker tomó las riendas creativas de AAA, se ha visto un crecimiento tanto en las luchas como en los segmentos tras bastidores. Dejando ver la 'mano' que ha metido la WWE desde que adquirió la empresa del Licenciado Antonio Peña.

El segmento que se vio el día sábado hizo recordar a muchos aficionados el momento que tuvieron Stone Cold y Vince McMahon en el hospital. Cuando la Serpiente de Cascabel persiguió al empresario hasta el hospital para darle su merecido.

Stone Cold Steve Austin en un programa de RAW | WWE
