Futbol

Liga MX: Así quedó la Tabla General de la Jornada 7 del Clausura 2026

Toro Fernández celebrando gol ante Chivas l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 19:06 - 22 febrero 2026
Chivas sigue mandando y Cruz Azul se acerca a dos unidades

Se llevó a cabo la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, a falta de jugarse el Querétaro vs Juárez, con las Chivas que siguen liderando pese a la derrota ante Cruz Azul. Pumas se aferra al tercer peldaño y el Toluca se ubica en el cuarto tras victoria ante Necaxa.

Pachuca dio la sorpresa en la jornada al impornerse a Tigres. Los dirigidos por Esteban Solari remaron contra corriente pero sacaron los tres puntos con voltereta incluida Ozziel Herrera al minuto 38 sacó un disparo cruzado dentro del área para vencer a Moreno y poner el 1-0 a favor de los felinos. 

Pachuca venció a los Tigres 1-2 en la Jornada 7 l IMAGO7

Tigres lucía más peligroso, pero el partido cambió al minuto 48, cuando Joaquim Pereira fue expulsado tras una revisión en el VAR. Con superioridad numérica, los Tuzos se fueron al frente y encontraron recompensa al minuto 79. Salomón Rondón empató el encuentro con un sólido remate de cabeza.

Todo apuntaba a un empate, Pachuca dio el golpe definitivo. Al 87’, Robert Kenedy sacó un potente disparo desde larga distancia que se incrustó en la portería de Nahuel Guzmán para firmar un auténtico golazo y sellar su cuarto triunfo para llegar a 14 unidades. 

Así se pusieron en el área técnica tras polémica en el Tigres vs Pachuca l IMAGO7

América respira tras goleada al Puebla 

Las Águilas del América respiraron con una importante victoria con una gran exhibición de Isaías Violante, el debut goleador de Raphael Veiga y un tanto más de Víctor Dávila y José Raúl Zúñiga, América goleó 0-4 al Puebla.

Con esta victoria, América llegó a 11 puntos tras siete jornadas, para así colocarse en la séptima posición de la Tabla General. Para la Fecha 8, las Águilas recibirán a Tigres el sábado, día de la Virgen María, 28 de febrero en el Estadio Azulcrema.

El primer gol de Raphael Veiga | MEXSPORT

Cruz Azul le quita la marca perfecta a Chivas

La Máquina del Cruz Azul se quedó con la victoria sobre las Chivas; los dirigidos por Gabriel Milito se metieron al Estadio Cuauhtémoc para perder su invícto tras seis juegos al hilo sin derrota, el Rebaño cayó 2-1. Mientras tanto, Toluca volvió a ganar y se coló en el tercer puesto.

Finalmente, en Ciudad Universitaria los Pumas se quedaron con una importante victoria, gracias a un doblete de Álvaro Angulo, ante los Rayados para mantenerse en la parte alta de la clasificación con 15 unidades.

Liga MX
