Hijo de Efraín Juárez manda mensaje a su papá por su cumpleaños

Efraín Juárez, entrenador de Pumas, durante el partido ante Monterrey | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:31 - 22 febrero 2026
Andreu, hijo del entrenador mexicano, aprovechó el partido de Pumas vs Rayados para mandar un saludo

El cumpleaños 38 de Efraín Juárez tuvo un significado especial en Ciudad Universitaria. Más allá de la victoria 2-0 de Pumas sobre Rayados de Monterrey, el entrenador del Club Universidad Nacional recibió un mensaje que terminó por convertirse en su mayor motivación antes del partido: las palabras de su hijo Andreu.

“Feliz cumpleaños, papá. Que la pases muy bien y hoy ganamos”, comentó el pequeño en un mensaje previo al encuentro. La frase no solo emocionó al estratega auriazul, sino que también pareció marcar el rumbo de una noche redonda para Universidad Nacional en el Estadio Olímpico Universitario.

El mensaje de Andreu que motivó a Efraín Juárez

A Pumas le bastó con la primera mitad para sentenciar el compromiso. Aunque Rayados generó peligro en el arranque, el conjunto local supo resistir y fue creciendo en intensidad hasta encontrar la primera anotación por conducto de Álvaro Angulo, quien definió de manera precisa tras un centro medido de Rodrigo López.

El colombiano vivió una noche inspirada y al minuto 24 volvió a hacerse presente en el marcador. Angulo aprovechó los espacios y firmó su doblete para encaminar el triunfo de Pumas sobre unos Rayados que no lograron reaccionar ante los golpes anímicos y futbolísticos del rival.

Álvaro Angulo anota doblete con Pumas ante Rayados | IMAGO7

Pumas vence a Rayados y rompe la mala racha

El 2-0 no reflejó por completo lo que ocurrió en el terreno de juego, ya que Universidad Nacional generó múltiples oportunidades para ampliar la ventaja. Incluso en los momentos de mayor presión regiomontana, Keylor Navas respondió con seguridad bajo los tres postes para mantener el arco en cero.

Para la segunda mitad, con el marcador a favor, los dirigidos por Efraín Juárez administraron el ritmo del partido. La afición universitaria acompañó con un apoyo constante, convirtiendo el Olímpico Universitario en una auténtica fortaleza.

Además del triunfo, Pumas rompió una racha negativa ante Monterrey, a quien no vencía desde el Clausura 2022, cuando también ganó 2-0 en casa. En una noche marcada por el cumpleaños de Efraín Juárez y el emotivo mensaje de su hijo Andreu, Universidad Nacional no solo celebró tres puntos, sino también una conexión especial que impulsó al equipo hacia la victoria.

Álvaro Angulo y jugadores de Pumas festejando el gol | IMAGO7
