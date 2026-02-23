¿Pedrada a Martinoli? Narrador de TUDN tira dardo en el Pumas vs Rayados: "luego les da fiebre"

El partido entre Pumas y Monterrey no solo dejó emociones en el terreno de juego, sino también comentarios que encendieron el debate en la transmisión. Durante el encuentro, el narrador Lalo Luna lanzó una serie de declaraciones en torno a la llamada “Profe Cam”, el sistema de cámara corporal que portan los árbitros en alianza con TUDN.

En plena narración, Luna destacó que había quienes no querían la implementación de esta tecnología, sugiriendo que las críticas respondían a “envidia”. El comentarista defendió la innovación como una herramienta que acerca al aficionado a la toma de decisiones arbitrales y permite una perspectiva inédita de jugadas específicas.

Pumas celebrando gol ante Rayados en CU l IMAGO7

¿Qué sucedió?

El momento que más llamó la atención llegó cuando remató con la frase: “Hasta temperatura les da”, comentario que fue interpretado por la audiencia como una indirecta hacia figuras de otras cadenas. Sin embargo, no se mencionó ningún nombre en específico durante la transmisión.

Martinoli ha explicado el porqué de su ausencia | Captura de YouTube

Se especuló que la frase podría estar dirigida a Christian Martinoli, una de las voces más reconocidas de la competencia televisiva. No obstante, hasta el momento no existen argumentos sólidos ni declaraciones públicas que confirmen que Martinoli, quien estuvo ausente en los recientes partidos por tema de salud, haya criticado directamente el uso de la “Profe Cam”.

¿Qué es la ‘Profe Cam’?

La cámara corporal, integrada al uniforme arbitral, busca ofrecer tomas más cercanas de jugadas polémicas, decisiones en el área y diálogos dentro del campo. TUDN ha promovido esta herramienta como parte de su apuesta por la innovación tecnológica en las transmisiones de la Liga MX.

El comentario de Luna dejó abierta las sensaciones sobre a quién iba dirigido el comentario mientras el Ruso Zamogilny se deleitaba con la cámara que hace ver más cercana y con mayor precisión la jugada sobre el terreno de juego.

Por ahora, el supuesto destinatario de la indirecta permanece en la mera interpretación. No hay evidencia de que Martinoli haya expresado una postura crítica sobre este sistema específico, por lo que cualquier señalamiento directo carece de sustento verificable.