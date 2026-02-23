Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¿Pedrada a Martinoli? Narrador de TUDN tira dardo en el Pumas vs Rayados: "luego les da fiebre"

Micrófono de TUDN I IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 18:26 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Lalo Luna dejó unos comentarios resaltando envidia sobre la 'Profe Cam'

El partido entre Pumas y Monterrey no solo dejó emociones en el terreno de juego, sino también comentarios que encendieron el debate en la transmisión. Durante el encuentro, el narrador Lalo Luna lanzó una serie de declaraciones en torno a la llamada “Profe Cam”, el sistema de cámara corporal que portan los árbitros en alianza con TUDN.

En plena narración, Luna destacó que había quienes no querían la implementación de esta tecnología, sugiriendo que las críticas respondían a “envidia”. El comentarista defendió la innovación como una herramienta que acerca al aficionado a la toma de decisiones arbitrales y permite una perspectiva inédita de jugadas específicas.

Pumas celebrando gol ante Rayados en CU l IMAGO7

¿Qué sucedió?

El momento que más llamó la atención llegó cuando remató con la frase: “Hasta temperatura les da”, comentario que fue interpretado por la audiencia como una indirecta hacia figuras de otras cadenas. Sin embargo, no se mencionó ningún nombre en específico durante la transmisión.

Martinoli ha explicado el porqué de su ausencia | Captura de YouTube

Se especuló que la frase podría estar dirigida a Christian Martinoli, una de las voces más reconocidas de la competencia televisiva. No obstante, hasta el momento no existen argumentos sólidos ni declaraciones públicas que confirmen que Martinoli, quien estuvo ausente en los recientes partidos por tema de salud, haya criticado directamente el uso de la “Profe Cam”.

¿Qué es la ‘Profe Cam’?

La cámara corporal, integrada al uniforme arbitral, busca ofrecer tomas más cercanas de jugadas polémicas, decisiones en el área y diálogos dentro del campo. TUDN ha promovido esta herramienta como parte de su apuesta por la innovación tecnológica en las transmisiones de la Liga MX.

El comentario de Luna dejó abierta las sensaciones sobre a quién iba dirigido el comentario mientras el Ruso Zamogilny se deleitaba con la cámara que hace ver más cercana y con mayor precisión la jugada sobre el terreno de juego.

Por ahora, el supuesto destinatario de la indirecta permanece en la mera interpretación. No hay evidencia de que Martinoli haya expresado una postura crítica sobre este sistema específico, por lo que cualquier señalamiento directo carece de sustento verificable.

Así, lo que comenzó como un comentario al aire durante el Pumas vs Rayados terminó por trasladarse a la conversación digital, reflejando cómo cada palabra en una transmisión puede detonar lecturas diversas en un entorno donde la rivalidad entre cadenas también forma parte del espectáculo.

Últimos videos
Lo Último
20:12 Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
20:04 ¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
20:02 Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
19:53 Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
19:48 Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
19:37 ¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
19:31 Hijo de Efraín Juárez manda mensaje a su papá por su cumpleaños
19:27 Violencia llega a Edomex tras muerte de ‘El Mencho’: incendian Oxxos, banco y gasolineras
19:08 Loftus-Cheek, hospitalizado tras un fuerte choque con el portero; Milan se aleja del Inter
19:06 ¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James a nada de romper nuevo récord en la NBA
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
Contra
22/02/2026
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Futbol
22/02/2026
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
NFL
22/02/2026
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Futbol
22/02/2026
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Xabi Alonso fue despedido prematuramente de acuerdo con exjugador | MEXSPORT
Futbol
22/02/2026
Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
Basquetbol
22/02/2026
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones