¡Feliz cumpleaños, profe! Efraín Juárez celebra su día con el doblete de Álvaro Angulo

¡Feliz cumpleaños, Efra! El entrenador del Club Universidad Nacional, Efraín Juárez, está cumpliendo 38 años el día de hoy, y qué mejor manera de celebrarlo que con los dos goles de Álvaro Angulo ante Rayados de Monterrey.

Después del primer gol del colombiano, el entrenador mexicano festejó de manera mesurada, aunque sin dejar de lado su pasión. Después de ese breve festejo, Juárez aprovechó para dar indicaciones a Pedro Vite.

¡FESTEJA EL CUMPLEAÑERO!



Efraín Juárez celebra que su equipo va ganándole a Rayados con facilidad.



¡Qué regalito le están dando sus pupilos!



Pumas aprovecha los errores de Rayados

Pese a que el conjunto de La Pandilla logró emparejar el duelo, la realidad es que los problemas defensivos para los de Domènec Torrent son latentes. En un tiro de esquina, Angulo aprovechó para marcar su doblete, gracias a las desatenciones defensivas.

Los Pumas tuvieron una jugada de peligro después del segundo gol del colombiano, otra vez desde el córner. Sin embargo, el equipo de Efraín Juárez no pudo aprovechar para poner el tercero en el marcador.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas, durante el partido ante Monterrey | IMAGO7

¿Cómo ha sido el torneo de Pumas?

Con este resultado, Pumas reafirma su buen momento en el torneo y muestra una clara mejoría en su funcionamiento ofensivo bajo el mando de Efraín Juárez. La contundencia en jugadas a balón parado fue clave para marcar diferencia ante Rayados de Monterrey, un rival que sigue dejando dudas en zona baja.

El doblete de Álvaro Angulo no solo fue determinante en el marcador, sino que también significó un impulso anímico para el Club Universidad Nacional, que busca consolidarse en los primeros puestos de la tabla.