Contra

Muerte del Mencho: películas, series y podcast que tratan sobre este narcotraficante

Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 18:07 - 22 febrero 2026
A diferencia de otros capos del narco, hay pocas imágenes e información pública de Nemesio Oseguera Cervantes

El Gobierno de México confirmó este domingo 22 de febrero de 2026 la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco.


Tras la confirmación oficial, resurgió el interés por los contenidos audiovisuales que abordan su figura y la estructura criminal que encabezó durante los últimos años.

Este domingo se confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes tras un operativo en Jalisco

Sin serie biográfica exclusiva en grandes plataformas

A diferencia de otros líderes del narcotráfico mexicano, como Joaquín “El Chapo” Guzmán, “El Mencho” no cuenta con una serie biográfica exclusiva producida por plataformas como Netflix o Prime Video.


Su perfil mediático fue más discreto y su ascenso dentro del crimen organizado es más reciente, lo que ha derivado en que su presencia en la pantalla sea principalmente a través de documentales, reportajes y producciones de análisis.

Documentales y reportajes sobre el CJNG

Entre los contenidos disponibles destaca “El Mencho's American Empire”, en Prime Video, que explora la expansión del CJNG hacia territorio estadounidense y el crecimiento de su estructura internacional.


La serie documental “Familias Narco” (Temporada 2) dedica episodios específicos al análisis del liderazgo de Oseguera Cervantes y el impacto del cártel en distintas regiones de México.


Por su parte, “El Sicario”, de Noticias Telemundo, aborda los métodos de reclutamiento y los niveles de violencia asociados a la organización criminal. Asimismo, el programa “Testigo Directo” ha documentado en reportajes recientes (2024-2025) la disputa territorial del CJNG en distintas entidades del país.

El Mencho era líder del CJNG, uno de los grupos delictivos más peligrosos del país/X: @All_Source_News

Ficción y referencias en series

Aunque no retrata directamente su historia, la serie “Narcos: México” (Netflix) ofrece contexto sobre la evolución del narcotráfico desde la década de 1980, lo que permite entender el escenario previo al surgimiento del CJNG.


También existen producciones independientes como “El Patrón del Territorio”, disponible en YouTube, que se inspira en dinámicas de poder relacionadas con líderes criminales en Jalisco.

Podcast y contenido en plataformas digitales

El fenómeno del CJNG también ha sido abordado en formato de audio. El podcast y serie documental “Mundo Narco”, disponible en plataformas digitales y referenciado en IMDb, dedica episodios al análisis de la estructura, expansión y operación del grupo criminal.


Estos contenidos examinan el impacto del cártel tanto en México como en Estados Unidos, desde un enfoque periodístico y de investigación.

Son más los reportajes o materiales periodísticos que abordan la historia del Mencho/Telemundo

Interés mediático tras su muerte

Con la confirmación de su fallecimiento por parte del Gobierno de México, el interés por las producciones relacionadas con Nemesio Oseguera Cervantes ha aumentado. Documentales, series y podcasts se han convertido en material de consulta para comprender la dimensión del grupo criminal que lideró.


La cobertura audiovisual en torno a “El Mencho” se mantiene principalmente en el ámbito del documental y análisis periodístico, sin que hasta ahora exista una dramatización biográfica dedicada exclusivamente a su figura.

Seguridad
