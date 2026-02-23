Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

El Chiringuito manda mensaje de solidaridad a México tras violencia registrada

Josep Pedrerol en El Chiringuito l CAPTURA
Ramiro Pérez Vásquez 18:57 - 22 febrero 2026
Josep Pedrerol, titular del programa español, dedicó palabras emotivas

México vive un momento de máxima tensión luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes alias ‘El Mencho’, uno de los narcotraficantes más temibles, quien cayó tras un operativo por las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano este 22 de febrero.

La violencia se ha desatado por diversos puntos de la República Mexicana, tanto que ha llegado a ser el tema de conversación alrededor del mundo y en España no es la excepción, por lo pronto ‘El Chiringuito’, programa deportivo en España ha mandado un mensaje de solidaridad.

La zona turística está en llamas por la muerte de 'El Mencho' / Especial

Josep Pedrerol, titular del programa, ha dado una pequeña reseña para el pueblo mexicano: “Amigos de México que nos ven a través de FOX México la situación está siendo muy complicada en vuestro país, desde aquí nuestro abrazo a México”.

¿Qué sucedió en México? 

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido la madrugada de este domingo, día de Jesús, cuando elementos del Ejército Mexicano y otras fuerzas de seguridad llevaron a cabo un operativo en zonas serranas del municipio de Talpa de Allende, tradicional bastión del CJNG. Según versiones de funcionarios consultados por Reforma, El Mencho fue abatido en el lugar.

Testimonios y voceros de seguridad confirmaron a Milenio que la acción fue resultado de semanas de trabajo de inteligencia para localizar al capo, considerado el narcotraficante más buscado de México y uno de los principales objetivos del combate al crimen organizado en el país.

El Mencho cayó abatido luego de un operativo de las Fuerzas Federales en coordinación con Estados Unidos/ Especial

Violencia y caos 

La intervención militar habría desencadenado narcobloqueos en varias entidades del occidente y norte de México, incluyendo Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, como parte de la reacción de células armadas del CJNG.

Los bloqueos carreteros y quema de vehículos se registraron casi de inmediato después de que se informó del abatimiento, generando alertas y movilizaciones de seguridad en diversas regiones de la República Mexicana.

Varios estados del país presentan narcobloqueos y actos violentos tras la muerte de 'El Mencho'/AP

Cabe mencionar, que Jalisco ha sido el punto de la máxima atención debido a en esa parte se derivó los hechos provocando el caos, ante uno de los actos heroicos más grandes de los últimos años por parte del ejército mexicano. 

