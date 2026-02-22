Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca

Llegó su verdugo. Cruz Azul le quitó el invicto al CD Guadalajara. La Máquina se impuso 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc, escenario que fue testigo del fin de una racha de seis partidos sin perder para el Rebaño.

Toro Fernández celebrando gol ante Chivas l IMAGO7

Guadalajara intentó asumir el protagonismo, moviendo la pelota y buscando profundidad por las bandas, pero careció de contundencia en el último toque. La historia del partido se escribió con una sola acción eficaz.

¿Cómo se abrió el marcador?

Al minuto 33 apareció el “Toro” Fernández. Gabriel Fernández aprovechó el primer disparo a puerta de Cruz Azul para sacudir las redes rojiblancas. Fue un golpe seco, inesperado y definitivo.

Cruz Azul celebra gol ante Chivas J7 l IMAGO7

El tanto obligó a Chivas a adelantar líneas. Los dirigidos por Gabriel Milito se lanzaron con mayor determinación, pero se toparon con su propia falta de puntería. Las aproximaciones se multiplicaron, aunque el gol jamás llegó.

Efraín Álvarez y Roberto Alvarado fueron los más insistentes. El “Piojo” intentó desequilibrar con movilidad y disparos desde media distancia, mientras que Álvarez buscó espacios entre líneas.

En la segunda mitad, al 57’, Cruz Azul parecía sentenciar la historia. Carlos Rotondi empujó el balón al fondo y desató el festejo, pero el asistente levantó la bandera. El fuera de lugar ahogó el grito de gol y mantuvo con vida a los rojiblancos, que todavía soñaban con rescatar el empate.

Ángel Sepúlveda anotando ante Cruz Azul l IMAGO7

Desde el banquillo, Nicolás Larcamón movió sus piezas para sostener la ventaja. Mandó a la cancha a Amaury García en lugar de Erik Lira, buscando refrescar la media y asegurar la contención. Más tarde también ingresó Nicolás Ibáñez.

Charly Rodríguez cerró la victoria