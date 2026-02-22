Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Ley del ex! Ángel Sepúlveda anota con Chivas a Cruz Azul

Ángel Sepúlveda tras su gol con Chivas ante Cruz Azul | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 23:31 - 21 febrero 2026
El delantero mexicano dio el empate parcial para el Rebaño Sagrado, pero poco sirvió para el resultado final

La ley del ex en el futbol no falla, y Ángel Sepúlveda la hizo valer en el duelo ante Cruz Azul. El ahora delantero del Guadalajara remató un balón al 81’, tras un centro preciso de Ricardo Marín, en lo que fue el empate parcial del partido.

El delantero de las Chivas no festejó el gol, tan solo se limitó a ser abrazado por sus compañeros Rojiblancos. La afición del chiverio que se dio cita en el Estadio Cuauhtémoc gritó con todo el gol del 'Cuate'; pero esa alegría duró tan solo unos instantes.

Ángel Sepúlveda tras anotar gol a Cruz Azul | IMAGO7

Dicho tanto fue el primero de Ángel Sepúlveda con el uniforme de Chivas en el presente torneo, aunque anotó en pretemporada ante Irapuato. El delantero del Rebaño Sagrado buscará generar una competencia interna con Armando 'Hormiga' González, el mejor delantero mexicano de la Liga MX en la presente campaña.

Charly Rodríguez y el quita risas

Pese a que el gol del oriundo de Apatzingán de la Constitución anotó el gol para continuar el invicto del Rebaño, Charly Rodríguez se convirtió en un quita risas para los de Verde Valle. El mediocampista de Cruz Azul anotó el gol de la victoria al minuto 85, cuatro minutos después de la igualada rojiblanca.

A diferencia de su excompañero, Rodríguez festejó con todo su tanto, el cual significó colocar a Cruz Azul en la segunda posición; solamente dos puntos detrás de Chivas. Ahora, La Máquina enfrentará a los Rayados de Monterrey en la Jornada 8 del Clausura 2026.

Charly Rodríguez y el gol de la victoria ante Chivas | IMAGO7

¿Qué sigue para Chivas tras perder el invicto?

La increíble racha de los dirigidos por Gabriel Milito terminó en la Angelópolis, pero ahora comenzará una de las partes más duras del calendario. Tras la derrota ante Cruz Azul, las Chivas ahora enfrentarán a Toluca en el mismísimo Infierno, para  después enfrentar en el Estadio Jalisco al Atlas.

