Futbol

Gabriel Milito después de la derrota ante Cruz Azul: "duele perder"

Gabriel Milito, entrenador de Chivas, durante el juego ante Cruz Azul | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 01:00 - 22 febrero 2026
El estratega argentino también comentó en conferencia de prensa que no hubo ningún incidente previo al duelo con Nicolás Larcamón

Gabriel Milito no ocultó su frustración tras la caída que significó perder el invicto frente a Cruz Azul, aunque dejó claro que en el futbol moderno es prácticamente imposible ganar todos los partidos.

El entrenador reconoció que la derrota dolió, sobre todo por la manera en que se dio el encuentro.

Gabriel Milito, entrenador de Chivas, durante el juego ante Cruz Azul | MEXSPORT

¿Qué dijo Gabriel Milito sobre la derrota de Chivas?

Duele perder, las formas han sido la misma. Cruz Azul es un equipo que va para adelante. Hemos hecho un buen juego. Faltó defender las pelotas defensivas y ser contundentes. Algo similar a la eliminatoria con ellos. Ellos sí tuvieron contundencia", explicó.

Milito destacó el esfuerzo de sus futbolistas y llamó a dar vuelta a la página de inmediato. 

Felicitar a los jugadores, hay que recuperar, descansar y pensar en lo que sigue. Ganar todos los partidos es casi imposible, nosotros no somos la excepción, pero seguimos con ese espíritu competitivo", afirmó.
Gabriel Milito, entrenador de Chivas, durante el juego ante Cruz Azul | MEXSPORT

El técnico también fue contundente al descartar cualquier dramatismo en torno a la temporada. 

¿Cómo se va a acabar la temporada por una derrota? ¿A qué jugador se le pasa por la cabeza? Somos los primeros en saber el recorrido. No abandonaremos nunca, hay que insistir. Es una pregunta sin sentido", sentenció.

Niega altercado con Larcamón

Sobre el ambiente previo al encuentro, negó que existiera algún factor extra. "En la previa no pasó nada. No sé la pregunta. Venimos a jugar y competir. Luchar como se debe. No hubo diferencia en otros juegos", declaró.

Nicolás Larcamón y su cuerpo técnico | IMAGO7
