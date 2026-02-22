Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

México sin representantes en la qualy del AMT 2026; sólo Rodrigo Pacheco sigue en el torneo

Arena GNP Seguros, Acapulco I X:@AbiertoTelcel
Gabriel Chávez 23:36 - 21 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Tras la derrota de Alex Hernández, el país anfitrión se queda sin otro de sus rostros principales

El primer día de actividad en las qualys del Abierto Mexicano de Tenis 2026 en Acapulco terminó con malas noticias para el tenis nacional. Alex Hernández fue eliminado por el hongkonés C. Wong, resultado que confirmó una jornada negativa para los locales: los tres mexicanos que participaron en la fase de clasificación quedaron fuera.

Cancha del Abierto de Acapulco I X:@AbiertoTelcel

Hernández cayó con parciales de 6-3 y 6-2, en un partido donde el asiático impuso el ritmo desde el inicio y aprovechó cada oportunidad para marcar distancia en el marcador. El mexicano intentó mantenerse en el encuentro, pero nunca logró recuperar el control del juego.

Con este resultado, se consumó la eliminación total de los jugadores mexicanos en qualy, luego de las derrotas previas de Rafael de Alba y Magadán, cerrando así un arranque complicado para la delegación nacional en Acapulco.

Rodrigo Pacheco en el Abierto de Acapulco I IG:@rodri_pachecoo

Sin embargo, todavía habrá presencia mexicana en el torneo. Rodrigo Pacheco, quien recibió una wildcard para ingresar directamente al cuadro principal, será el único representante nacional en la primera ronda y tendrá un reto de alto calibre: se enfrentará al número 20 del ranking mundial, Flavio Cobolli, en uno de los duelos más exigentes para el joven mexicano.

El cuadro principal ya está definido y ahora todas las miradas estarán puestas en Pacheco, última esperanza local dentro del ATP 500 de Acapulco.

Últimos videos
Lo Último
01:15 Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
01:08 Arteta amenaza a sus jugadores antes del duelo con Dragusin: "Quien crea que no puede afrontarlo..."
01:00 Gabriel Milito después de la derrota ante Cruz Azul: "duele perder"
00:06 Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
00:05 Jarvis Cocker: el caballero blanco del britpop fanático del Sheffield Wednesday
23:59 Portada RÉCORD 22 de febrero de 2026
23:51 Antonio Mohamed se rinde ante Paulinho tras goleada sobre Necaxa
23:36 México sin representantes en la qualy del AMT 2026; sólo Rodrigo Pacheco sigue en el torneo
23:31 ¡Ley del ex! Ángel Sepúlveda anota con Chivas a Cruz Azul
23:29 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 7 del Clausura 2026
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
Futbol
22/02/2026
Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
Arteta amenaza a sus jugadores antes del duelo con Dragusin: "Quien crea que no puede afrontarlo..."
Futbol
22/02/2026
Arteta amenaza a sus jugadores antes del duelo con Dragusin: "Quien crea que no puede afrontarlo..."
Gabriel Milito después de la derrota ante Cruz Azul: "duele perder"
Futbol
22/02/2026
Gabriel Milito después de la derrota ante Cruz Azul: "duele perder"
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Futbol
22/02/2026
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Jarvis Cocker: el caballero blanco del britpop fanático del Sheffield Wednesday
Empelotados
22/02/2026
Jarvis Cocker: el caballero blanco del britpop fanático del Sheffield Wednesday
Portada RÉCORD 22 de febrero de 2026
Portada del día
21/02/2026
Portada RÉCORD 22 de febrero de 2026