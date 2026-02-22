México sin representantes en la qualy del AMT 2026; sólo Rodrigo Pacheco sigue en el torneo

El primer día de actividad en las qualys del Abierto Mexicano de Tenis 2026 en Acapulco terminó con malas noticias para el tenis nacional. Alex Hernández fue eliminado por el hongkonés C. Wong, resultado que confirmó una jornada negativa para los locales: los tres mexicanos que participaron en la fase de clasificación quedaron fuera.

Cancha del Abierto de Acapulco I X:@AbiertoTelcel

Hernández cayó con parciales de 6-3 y 6-2, en un partido donde el asiático impuso el ritmo desde el inicio y aprovechó cada oportunidad para marcar distancia en el marcador. El mexicano intentó mantenerse en el encuentro, pero nunca logró recuperar el control del juego.

Con este resultado, se consumó la eliminación total de los jugadores mexicanos en qualy, luego de las derrotas previas de Rafael de Alba y Magadán, cerrando así un arranque complicado para la delegación nacional en Acapulco.

Rodrigo Pacheco en el Abierto de Acapulco I IG:@rodri_pachecoo

Sin embargo, todavía habrá presencia mexicana en el torneo. Rodrigo Pacheco, quien recibió una wildcard para ingresar directamente al cuadro principal, será el único representante nacional en la primera ronda y tendrá un reto de alto calibre: se enfrentará al número 20 del ranking mundial, Flavio Cobolli, en uno de los duelos más exigentes para el joven mexicano.