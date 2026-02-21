Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Comité Olímpico abre investigación contra Gianni Infantino tras su estrecha relación con Estados Unidos

Gianni Infantino y Donald Trump durante una reunión en la Casa Blanca | AP
Aldo Martínez 16:48 - 21 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El presidente de la FIFA será observado con mayor detenimiento por su conducta con Donald Trump

La presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, advirtió que se revisará la conducta del titular de la FIFA, Gianni Infantino, tras su presencia en un acto oficial encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La situación surge en un momento clave para el deporte mundial, a poco más de un año del arranque de la Copa del Mundo 2026.

Gianni Infantino, presidente de FIFA l AP

Durante una comparecencia ante medios en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, la dirigente señaló que el organismo analizará lo ocurrido luego de que se hiciera público que el presidente de la FIFA participó en la presentación de una junta de paz impulsada por el mandatario estadounidense.

Tanto la titular del COI como el líder del futbol mundial forman parte de los 107 miembros activos del Comité Olímpico Internacional, quienes están obligados a respetar la Carta Olímpica, documento que establece la independencia frente a intereses políticos y la neutralidad como principio rector.

Gianni Infantino en evento de la FIFA | INSTAGRAM: @gianni_infantino

¿Qué investiga el COI sobre la participación de Gianni Infantino?

La controversia gira en torno a la asistencia de Gianni Infantino a un evento celebrado en Washington, donde se formalizó un acuerdo que podría destinar recursos del futbol internacional a proyectos en Gaza. Según lo explicado por la presidenta del COI, el organismo revisará si la firma de documentos y la presencia en el acto se ajustan a las normas internas.

El evento fue encabezado por Donald Trump, quien presentó la denominada junta de paz en la capital estadounidense. En ese contexto, Infantino suscribió un convenio de colaboración en representación de la FIFA, lo que detonó cuestionamientos sobre el alcance de su participación en un acto de carácter político.

Gianni Infantino y Donald Trump en la ceremonia de premiación del Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT
Gianni Infantino y Donald Trump en la ceremonia de premiación del Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT

El contexto rumbo al Mundial 2026

La relación entre la FIFA y el gobierno estadounidense ha sido constante en la antesala del torneo que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, Canadá y México. El Mundial de 2026 arrancará el 11 de junio y contará con 104 partidos, en el primer formato ampliado con 48 selecciones.

En los últimos meses, Infantino ha sostenido diversos encuentros oficiales en territorio estadounidense, incluyendo visitas a la Casa Blanca y a la residencia de Mar-a-Lago. Esta cercanía institucional cobra especial relevancia debido a que Estados Unidos será uno de los principales anfitriones del certamen.

Dentro del COI también figuran perfiles con cargos públicos, como el emir de Qatar y la embajadora de Arabia Saudita en Estados Unidos, además del ministro de Deportes de Indonesia, Erick Thohir, quien en 2025 fue objeto de recomendaciones tras una polémica vinculada a la participación de atletas israelíes en un campeonato internacional.

La actual presidenta del COI, quien anteriormente fue ministra de Deportes en Zimbabue, asumió el cargo en marzo tras convertirse en la primera mujer en liderar el organismo olímpico. Ahora, su administración deberá determinar si la actuación del titular de la FIFA vulneró o no los principios de neutralidad que rigen al movimiento olímpico.

Gianni Infantino participó junto a Donald Trump en la cumbre por el acuerdo de paz en Gaza | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Últimos videos
Lo Último
17:39 ¿La próxima heredera? Chaco Giménez presume a su hija como capitana
17:38 ¿Y el efecto Maximin? Lens cae en la primera titularidad del ex jugador del América
17:36 Juegos Olímpicos de Invierno: las 5 grandes historia de Milan-Cortina
17:22 ¿WhatsApp dejará de funcionar si no registras tu celular con CURP?
17:18 Manchester City se impone a Newcastle United y no se rinde por el título de la Premier League
17:13 Jaxon Smith-Njigba, de Seahawks, aspira a ser el receptor mejor pagado de la NFL
17:06 ¿Rumbo a WrestleMania? Logan Paul reconoce que podría enfrentar pronto a Bad Bunny
17:06 Cristiano Ronaldo celebró con bisht ante la afición de Al Nassr tras sus 964 goles
16:48 Vacunas y Waka Waka: usarán concierto de Shakira en el Zócalo para vacunar contra el sarampión
16:48 Comité Olímpico abre investigación contra Gianni Infantino tras su estrecha relación con Estados Unidos
Tendencia
1
Futbol Nacional ¡Se va tras entregar título! América anuncia inesperada baja
2
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
3
Contra Muere Willie Colón, uno de los grandes de la salsa: ¿De qué falleció el músico?
4
Empelotados ¿Álvaro Morales a TUDN? "El Brujo" revela ofertas 'irresistibles' de Televisa
5
Futbol ¿Se sube al Mundial? El guiño del Gato Ortiz a la Copa del Mundo
6
Empelotados ¿Conquista en puerta? Querido influencer invita a salir a Nailea Vidrio
Te recomendamos
¿La próxima heredera? Chaco Giménez presume a su hija como capitana
Empelotados
21/02/2026
¿La próxima heredera? Chaco Giménez presume a su hija como capitana
¿Y el efecto Maximin? Lens cae en la primera titularidad del ex jugador del América
Futbol
21/02/2026
¿Y el efecto Maximin? Lens cae en la primera titularidad del ex jugador del América
Juegos Olímpicos de Invierno: las 5 grandes historia de Milan-Cortina
Otros Deportes
21/02/2026
Juegos Olímpicos de Invierno: las 5 grandes historia de Milan-Cortina
¿WhatsApp dejará de funcionar si no registras tu celular con CURP?
Contra
21/02/2026
¿WhatsApp dejará de funcionar si no registras tu celular con CURP?
Haaland celebra tras el penal que le dio la remontada a Manchester City en su visita a Liverpool en la Premier League | AP
Futbol
21/02/2026
Manchester City se impone a Newcastle United y no se rinde por el título de la Premier League
Jaxon Smith-Njigba, de Seahawks, aspira a ser el receptor mejor pagado de la NFL
NFL
21/02/2026
Jaxon Smith-Njigba, de Seahawks, aspira a ser el receptor mejor pagado de la NFL