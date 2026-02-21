Comité Olímpico abre investigación contra Gianni Infantino tras su estrecha relación con Estados Unidos

La presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, advirtió que se revisará la conducta del titular de la FIFA, Gianni Infantino, tras su presencia en un acto oficial encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La situación surge en un momento clave para el deporte mundial, a poco más de un año del arranque de la Copa del Mundo 2026.

Gianni Infantino, presidente de FIFA l AP

Durante una comparecencia ante medios en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, la dirigente señaló que el organismo analizará lo ocurrido luego de que se hiciera público que el presidente de la FIFA participó en la presentación de una junta de paz impulsada por el mandatario estadounidense.

Tanto la titular del COI como el líder del futbol mundial forman parte de los 107 miembros activos del Comité Olímpico Internacional, quienes están obligados a respetar la Carta Olímpica, documento que establece la independencia frente a intereses políticos y la neutralidad como principio rector.

Gianni Infantino en evento de la FIFA | INSTAGRAM: @gianni_infantino

¿Qué investiga el COI sobre la participación de Gianni Infantino?

La controversia gira en torno a la asistencia de Gianni Infantino a un evento celebrado en Washington, donde se formalizó un acuerdo que podría destinar recursos del futbol internacional a proyectos en Gaza. Según lo explicado por la presidenta del COI, el organismo revisará si la firma de documentos y la presencia en el acto se ajustan a las normas internas.

El evento fue encabezado por Donald Trump, quien presentó la denominada junta de paz en la capital estadounidense. En ese contexto, Infantino suscribió un convenio de colaboración en representación de la FIFA, lo que detonó cuestionamientos sobre el alcance de su participación en un acto de carácter político.

Gianni Infantino y Donald Trump en la ceremonia de premiación del Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT

El contexto rumbo al Mundial 2026

La relación entre la FIFA y el gobierno estadounidense ha sido constante en la antesala del torneo que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, Canadá y México. El Mundial de 2026 arrancará el 11 de junio y contará con 104 partidos, en el primer formato ampliado con 48 selecciones.

En los últimos meses, Infantino ha sostenido diversos encuentros oficiales en territorio estadounidense, incluyendo visitas a la Casa Blanca y a la residencia de Mar-a-Lago. Esta cercanía institucional cobra especial relevancia debido a que Estados Unidos será uno de los principales anfitriones del certamen.

Dentro del COI también figuran perfiles con cargos públicos, como el emir de Qatar y la embajadora de Arabia Saudita en Estados Unidos, además del ministro de Deportes de Indonesia, Erick Thohir, quien en 2025 fue objeto de recomendaciones tras una polémica vinculada a la participación de atletas israelíes en un campeonato internacional.

La actual presidenta del COI, quien anteriormente fue ministra de Deportes en Zimbabue, asumió el cargo en marzo tras convertirse en la primera mujer en liderar el organismo olímpico. Ahora, su administración deberá determinar si la actuación del titular de la FIFA vulneró o no los principios de neutralidad que rigen al movimiento olímpico.

Gianni Infantino participó junto a Donald Trump en la cumbre por el acuerdo de paz en Gaza | AP