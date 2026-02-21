Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡964 veces el 'Bicho'! Cristiano Ronaldo aporta doblete a la victoria de Al-Nassr en Liga Saudí

CR/ abrió la cuenta en el Al-Awwal Park | X: @AlNassrFC
Mauricio Díaz Valdivia 14:23 - 21 febrero 2026
El 'Comandante' anotó un par de veces en el partido de liga en contra de Al-Hazm para incrementar su cuota de goles histórica

Ni la polémica reciente ha detenido a Cristiano Ronaldo, pues desde su regreso a las canchas con el Al-Nassr ha sido autor nuevamente de varios goles, con los más recientes de ellos presente en el partido en contra del Al-Hazm, acercándose peligrosamente a una cuota de goles histórica.

'El Bicho' está cada vez más cerca de la marca de 1,000 tantos en su carrera, todo esto a pesar de haber cumplido recientemente 41 años, pues se mantiene en una forma física envidiable.

Cristiano en su llegada al partido ante Al-Hazm | X: @AlNassrFC

¿Cómo fueron los nuevos gol de Cristiano?

Muy poco tiempo le bastó a Cristiano Ronaldo para poner al frente a su equipo en la victoria parcial ante Al-Hazm, pues fue al minuto 13, cuando después de un pase filtrado, el 'Bicho' se metió al área, dejó que el portero saliera y con la pierna zurda metió un cañonazo que hizo imposible que el gol no entrara a la cabaña del cuadro rival.

Sin embargo, el asistente dos sin pensarlo levantó la bandera, indicando que había un fuera de lugar previo, por lo que el grito de gol se ahogó en principio, pero posterior a la revisión, el festejo llegó, dando paso a un festejo bastante atípico de CR7, pues se ubicaba en medio campo y solamente hizo su conocido salto y grito, sin tomar la habitual carrera.

Cristiano anotó doblete en el juego de liga | X: @AlNassrFC

La historia del 'Bicho' aún tenía mucho por conta, pues su equipo se volvió absolutamente superior en todo el encuentro, y con el empate de Al-Hilal en simultáneo, los amarillos asechaban el liderato.

Doblete espejo

El segundo gol de CR7 fue una auténtica calca del primero, tan solo cambiando que se llevó a cabo en la portería derecha; el 'Bicho' recibió un pase filtrado y otra vez dentro del área metió un zurdazo implacable, ahora sin un fuera de lugar que les quitara el festejo inmediato.

Con esto, el portugués ha llegado a la cantidad histórica de 964 goles, con los que se acerca de manera peligrosa a los mil, algo que nadie ha conseguido hasta ahora en su carrera; solo 36 goles más y el lusitano sería el primero en lograrlo.

Festejo de Al-Nassr en casa | X: @AlNassrFC

Esta victoria los ha dejado como líderes de la Liga Profesional Saudí con 55 puntos, uno más que Al-Hilal, quienes empataron a un gol en su partido, dejando puntos importantes en el camino.

Los dos goles que complementaron el 4-0 de Al-Nassr estuvieron a cargo, primero de Kingsley Coman en el primer tiempo al 30', acompañando el primer gol del 'Bicho'; mientras que el tercero, antecedió al tanto 964 del lusitano con la extraordinaria definición de Ángelo en un mano a mano ante el portero.

