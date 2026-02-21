Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Serie A: ¿Cuándo y donde ver el Genoa de Johan Vásquez vs Torino?

Genoa vs Torino Serie A Jornada 26 I RÉCORD
Aldo Martínez 15:23 - 21 febrero 2026
Los Grifone y los Toros se enfrentan en un duelo crucial por la permanencia

El Genoa recibirá al Torino en un importante encuentro correspondiente a la Jornada 26 de la Serie A en el Stadio Luigi Ferraris. Este duelo de la temporada 2025/2026 será dirigido por el árbitro Marco Guida, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un encuentro que promete ser intenso dada la situación de ambos equipos en la tabla.

Genoa ante el Napoli l AP

Ambos equipos se encuentran inmersos en la lucha por evitar el descenso en la Serie A. El Torino ocupa actualmente la decimocuarta posición con 27 puntos tras 25 jornadas disputadas, mientras que el Genoa se sitúa en el decimosexto puesto con 24 unidades en el mismo número de partidos. La diferencia de solo tres puntos entre ambos conjuntos convierte este enfrentamiento en crucial para sus aspiraciones de permanencia. Los turineses han anotado 25 goles y han recibido 44, mientras que los genoveses presentan mejores números ofensivos y defensivos con 29 tantos a favor y 37 en contra, a pesar de su posición inferior en la tabla.

Torino vs Inter de Milán en Serie A I AP

El Genoa llega a este encuentro tras una racha irregular en sus últimos cinco partidos. Los genoveses empataron sin goles contra Cremonese (0-0), sufrieron dos derrotas consecutivas ante Napoli (2-3) y frente a Lazio (3-2). Su última victoria llegó cuando superaron al Bologna (3-2), y previamente habían empatado con Parma (0-0). Por su parte, el Torino atraviesa un momento complicado con solo una victoria en sus últimos cinco encuentros. Los granata cayeron ante Bologna (1-2), empataron con Fiorentina (2-2), fueron eliminados de la Copa Italia por el Inter (2-1), consiguieron vencer al Lecce (1-0) y sufrieron una humillante goleada ante Como (6-0).

Genoa ante el Napoli de la Serie A l AP

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el Torino ha mostrado cierta superioridad con dos victorias y tres empates. El duelo más reciente se disputó el 26 de octubre de 2025, cuando el Torino se impuso por 2-1 al Genoa en su estadio. Anteriormente, el 8 de febrero de 2025, ambos equipos empataron 1-1 también en Turín. Los tres encuentros previos fueron de escaso brillo ofensivo: dos empates sin goles en el Stadio Luigi Ferraris (el 7 de diciembre de 2024 y el 13 de enero de 2024) y una victoria mínima del Torino por 1-0 el 3 de septiembre de 2023. Este historial reciente refleja partidos generalmente cerrados con pocos goles.

¿Cuándo y dónde ver el Genoa vs Torino?

  • FECHA: Domingo 22 de febrero

  • HORA: 5:30 (hora centro de México)

  • LUGAR: Estadio Luigi Ferraris, Genoa, Italia

  • TRANSMISIÓN: ESPN, Disney +

Torino vs Como 1907 en Serie A I AP
