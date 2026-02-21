Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver el Barcelona vs Levante? EN VIVO

Barcelona vs Levante Jornada 25 de LaLiga I RÉCORD
Aldo Martínez 14:52 - 21 febrero 2026
Los Culés reciben a los Granotes en el Camp Nou en busca de la cima

El Barcelona se enfrentará al Levante en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 25 de LaLiga desde el Spotify Camp Nou. Este duelo promete ser un interesante enfrentamiento entre dos equipos con objetivos muy diferentes en la competición, donde los azulgranas buscarán mantener su lucha por los primeros puestos mientras que los levantinistas necesitan puntos para escapar de la zona de descenso.

Jugadores de Barcelona en lamento tras la derrota contra Girona | AP
Jugadores de Barcelona en lamento tras la derrota contra Girona | AP

El Barcelona ocupa actualmente la segunda posición de LaLiga con 58 puntos tras 24 jornadas disputadas, mostrando un gran poder ofensivo con 64 goles a favor, aunque ha encajado 25 tantos. Por su parte, el Levante se encuentra en una situación crítica, ocupando el puesto 19 con apenas 18 puntos en el mismo número de partidos, con 26 goles anotados y 41 recibidos. La diferencia de 40 puntos entre ambos equipos refleja la disparidad de rendimiento en la temporada, donde los culés luchan por el título mientras los granotas necesitan desesperadamente sumar para abandonar los puestos de descenso directo.

Levante y el Villarreal en la Jornada 24 de LaLiga I AFP

El Barcelona llega a este encuentro tras una racha irregular con dos derrotas consecutivas: cayó 2-1 ante el Girona en LaLiga el y sufrió un contundente 4-0 frente al Atlético Madrid en la Copa del Rey. Sin embargo, antes de estos tropiezos, los azulgranas habían encadenado tres victorias consecutivas: 3-0 contra el Mallorca en LaLiga, 1-2 ante el Albacete en Copa del Rey y 1-3 frente al Elche en LaLiga. El Levante, por su parte, atraviesa un momento complicado con tres derrotas en sus últimos cuatro partidos: 0-1 contra el Villarreal, 0-2 ante el Valencia y 4-2 frente al Athletic Bilbao. Su único punto reciente lo consiguió en un empate sin goles contra el Atlético Madrid, mientras que su última victoria fue un ajustado 3-2 ante el Elche.

Jugadores de Barcelona felicitan a Cubarsí por su gol ante Girona | AP
Jugadores de Barcelona felicitan a Cubarsí por su gol ante Girona | AP

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el Barcelona ha mostrado superioridad con tres victorias, un empate y ninguna derrota. El encuentro más reciente se disputó el 23 de agosto de 2025 en LaLiga, con victoria azulgrana por 2-3 en campo del Levante. En su último enfrentamiento en el Camp Nou, el 26 de septiembre de 2021, los culés se impusieron con claridad por 3-0.

¿Cuándo y dónde ver el Barcelona vs Levante?

  • FECHA: Domingo 22 de febrero 2026

  • HORA: 09:15 (hora centro de México).

  • LUGAR: Spotify Camp Nou, Barcelona, España

  • TRANSMISIÓN: Sky Sports

Levante vs Villarreal en LaLiga I AFP
