Futbol Nacional

¡Se va tras entregar título! América anuncia inesperada baja

Club América | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 09:31 - 21 febrero 2026
América Femenil hizo oficial la salida de Kiana Palacios previo al Clásico Nacional

Coapa se queda sin su referente ofensivo. Lo que comenzó como un rumor extraoficial la semana pasada se ha confirmado este sábado: Kiana Palacios deja de ser jugadora del Club América Femenil. La noticia ha sacudido a la afición azulcrema, pues se trata de la capitana y la máxima goleadora histórica de la institución.

Kiana Palacios celebra gol con América | IMAGO7

A través de sus redes sociales, el club despidió a "Super-Ki" con un emotivo mensaje reconociendo su legado:

"Gracias por cada gol, por cada trofeo y por convertirte en la máxima goleadora en nuestra historia. Tu huella ya es eterna en el Nido".

HISTÓRICA DE AMÉRICA

La salida de Palacios marca el fin de una era en la delantera americanista. Kiana fue pieza fundamental para bordar una estrella en el escudo de las Águilas, liderando al equipo en la obtención del título de la Liga MX Femenil en el Clausura 2023.

Sin embargo, su paso por el club también estuvo marcado por la resiliencia; al igual que gran parte de la plantilla actual, la atacante se marcha con un historial agridulce que incluye múltiples finales perdidas, un factor que ha generado debate entre los seguidores sobre el cierre de este ciclo.

EL FUTURO DE KIANA PALACIOS

Hasta el momento, el destino de la goleadora no se ha hecho oficial, aunque reportes indican que podría continuar su carrera en el Utah Royals de la NWSL en Estados Unidos.

Los motivos detrás de esta decisión permanecen bajo llave. Ni la jugadora ni la directiva han emitido un comunicado aclaratorio. Por su parte, el director técnico Ángel Villacampa evitó profundizar en el tema durante sus declaraciones más recientes, limitándose a señalar que prefiere que sea la propia Kiana quien explique las razones de su partida a la afición.

Kiana Palacios en su etapa con América | IMAGO7
