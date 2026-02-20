Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Estadio AKRON responde a Jana Gutiérrez tras criticas al césped del recinto

Joseline Montoya y Jana Gutiérrez en el partido de ida de la Semifinal del Apertura 2025 | IMAGO 7
Joseline Montoya y Jana Gutiérrez en el partido de Ida de la Semifinal del Apertura 2025 | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 17:45 - 20 febrero 2026
La jugadora del América declaró en una zona mixta las malas condiciones del campo del Rebaño Sagrado previo al Clásico

Los Clásicos Nacionales siempre tendrán un sabor distinto a cualquier partido, ya sea en la rama varonil o en la femenil. Guadalajara derrotó al America en la Liga MX en la cancha del Estadio AKRON, por lo que ahora el Rebaño Sagrado Femenil quiere hacer lo propio ante las azulcremas.

Previo al Clásico, Jana Gutiérrez, futbolista del América, criticó la mala condición de la cancha. El recinto de las Chivas comentó lo siguiente: "que no te digan. Que no te cuenten. La mejor cancha de México está en la casa de los mexicanos y puedes venir a comprobarlo en El Clásico de México apoyando a Chivas Femenil".

La centrocampista de 22 años lanzó un dardo lleno de veneno a la cuenta, respondiendo el mensaje y dejando en claro que, para ella, el estado del césped del estadio deja mucho que desear. "Que increíble poder ir a comprobarlo. Esperemos que esté mejor el césped".

Jana ha calentado el Clásico desde días antes

No es la primera declaración picante de Gutiérrez previo al encuentro ante Chivas, ya que la jugadora de las Águilas también lanzó varios dardos en una zona mixta. Justo uno de los comentarios que caló hondo fue sobre el estado del césped, el cual comentó que era horrible.

"El césped está horrible, pero la cancha, los vestidores, el ambiente, todo lo demás, es increíble (...) Es un sabor diferente: es un partido diferente que se siente muy sabroso. Es uno de mis favoritos", comentó Jana.
Daniela Delgado se enfrenta a Jana Gutiérrez en la Semifinal del Apertura 2025 | IMAGO 7
Daniela Delgado se enfrenta a Jana Gutiérrez en la Semifinal del Apertura 2025 | IMAGO 7

Además de dicho comentario, la futbolista del América reiteró que Guadalajara es una de sus canchas favoritas, pues le encanta que la abucheen ahí. "A mí me encanta jugar en el Akron. Me encanta que me abucheen; como que me prende más y me motiva".

Duelo en la cima de la Liga MX Femenil

Chivas y América disputarán una edición más del Clásico de México en la Liga MX Femenil, pero ahora con realidades casi similares. El conjunto de Ángel Villacampa se encuentra en la tercera posición, con 21 puntos; mientras que las dirigidas por Antonio Contreras son segundas con una unidad más.

Jana Gutiérrez y Denise Casto en el partido de vuelta de la Semifinal del Apertura 2025 | IMAGO 7
Jana Gutiérrez y Denise Casto en el partido de vuelta de la Semifinal del Apertura 2025 | IMAGO 7
