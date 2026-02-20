¡Shakira GRATIS en el Zócalo! Confirma concierto en CDMX para el próximo 1 de marzo

Los rumores eran ciertos: Shakira ofrecerá un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México, así lo dio a conocer la propia artista colombiana mediante un video en redes sociales.

La cantante arribará a la Plaza de la Constitución el próximo domingo 1 de marzo a las 8:00 PM para interpretar sus más grandes éxitos, tal como ya lo hizo en 2007, cuando también se presentó gratis en la plancha del Zócalo y cantó para más de 210 mil asistentes.

El anuncio oficial de Shakira

“México lindo, ¿se acuerdan cuando canté para ustedes en el 2007 en el Zócalo? Bueno, yo quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir.

Ustedes me han dado tanto, tanto, que ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado. Así que quiero darle las gracias a todos los que van a hacer posible este evento, a Corona, que cumple cien años, al Gobierno de la Ciudad de México y, sobre todo, a ustedes, mis fans mexicanos, que son lo más lindo que existe. Los quiero mucho, mucho, mucho", mencionó la barranquillera en un video para confirmar el concierto.

El Zócalo de la CDMX recibirá el concierto de la colombiana el próximo 1 de marzo/Pixabay

Pantallas gigantes y posible récord de asistencia

La presentación gratuita de Shakira en la CDMX espera romper todo tipo de récords. Además del concierto en el Zócalo, se instalarán pantallas gigantes en la Alameda y en el Monumento a la Revolución, lo que permitirá que más personas canten y bailen con las canciones de La Loba.

¡Les tenemos preparada una gran sorpresa en el corazón de la #CapitalDeLaTransformación! pic.twitter.com/x7cDoH1Bvf — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 20, 2026

Cierre de gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”