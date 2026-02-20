Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Sin árbitro para el Atlas vs. San Luis! Fernando ‘Curro’ Hernández no podrá pitar el partido por lesión

Fernando 'Curro' Hernández, árbitro mexicano | Fernando 'Curro' Hernández, árbitro mexicano
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:54 - 20 febrero 2026
Fernando Hernández quedará fuera de circulación por un desgarre. Se busca silbante para el Atlas vs. San Luis.

Con información de David Mederano, el siempre cuestionado Fernando Hernández no estará disponible para el juego de Atlas vs. San Luis de la Jornada 7 de la Liga MX; el silbante estará fuera de circulación un tiempo.

¿Cuánto tiempo estará fuera de acción?

El ‘Curro', quien ha protagonizado los momentos más polémicos en el arbitraje del balompié azteca, no estará disponible para su compromiso en el Atlas vs. San Luis, por lo que Daniel Quintero Huitrón será el nuevo encargado de pitar el juego. Los árbitros acompañantes para el partido son:

¿Cómo le va a América y Toluca cuando arbitra Daniel Quintero Huitrón? | IMAGO7

  • Diego Gilberto Gurrea Mendoza. (4.° silbante)

  • Sandra Elizabeth Ramírez Alemán. (1er abanderado)

  • Mauricio Nieto Torres. (2.º abanderado)

No se ha tenido un reporte oficial sobre su lesión, por lo que se especula que fuera un desgarre muscular en la pierna; si ese fuera el caso, estaría fuera entre 3-4 semanas, salvo que sea leve.

Fernando ‘Curro’ Hernández | IMAGO7

¿Cuándo fue la última vez que sucedió esto?

El caso más reciente fue en la fecha 4 de la Liga MX cuando se enfrentaron América vs. Necaxa; antes del juego se anunció que Guillermo Pacheco Larios estaría descartado para pitar el partido por decisión de la FMF, siendo cambiado 24 horas antes del encuentro.

Guillermo Pacheco Larios, silbante central del partido | MEXSPORT

Atlas recibe al Atlético de San Luis en un compromiso pertinente a la Jornada 7 de la Liga MX, partido que será muy importante para las aspiraciones de ambas escuadras.

