¡Hasta en los vestidores! Rey Fénix y Laredo Kid aumentan la tensión de su rivalidad de cara a su enfrentamiento

Rey Fénix y Laredo Kid es una rivalidad que ha ido en aumento las últimas semanas, al punto de negarle luchas titulares a Fénix, de comparaciones con Penta o sentir celos, hasta amenazar con pelearse en los vestidores antes del show.

Ambos se volverán a ver las caras este sábado 23 de mayo cuando AAA venga a la Ciudad de México en el show previo antes de la Noche de los Grandes.

Laredo Kid vs. Rey Fenix, Lucha por el Campeonato Mundial Crucero AAA: Sábado #AAAenFOX



7PM Juan de la Barrera, CDMX



8PM por Fox y Fox One

9PM por Fox Tubi



Sudamérica 🌎 (Excepto Brasil) por YouTube Fox pic.twitter.com/lJGywlYPlW — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) May 22, 2026

Laredo Kid no deja de amenazar a Fénix

El de Nuevo Laredo ha intentado minimizar múltiples veces al nacido en Ecatepec, con aficionados que le faltan el respeto a la máscara de Fénix, de múltiples comparaciones con Penta y sus celos por tener un campeonato, ahora, con llegar a los golpes en los vestidores.

Se le acabó la suerte a Rey Fenix... o al menos eso dice Laredo Kid 🤔 #AAAenFOX pic.twitter.com/EipoSVgv6m — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) May 17, 2026

Por su lado, Rey Fénix ha respondido con la misma ironía, recalcando que él venció al Campeón Crucero de la AAA, algo que a Ladero ha llamado “suerte”, calentando cada vez más por su lucha titular del fin de semana.

En un intento de “calmar” la situación, Laredo le mandó un mensaje a Rey Fénix por sus redes sociales donde busca intimidarlo, pero la respuesta del de Ecatepec fue contundente:

Un combate que promete robarse el show

En la función antes de la Noche de los Grandes, Rey Fénix contra Laredo Kid es uno de los combates más atractivos que se espera en la función que la Tres Veces Estelar le tiene preparada a la Ciudad de México.

Ya lograron robarse el show en su primer combate; todo pinta que se repetirá la historia, pero con un campeonato de por medio. ¿Fénix conseguirá un título y emparejarse con su hermano o Laredo seguirá con su histórico reinado?