Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

¡Hasta en los vestidores! Rey Fénix y Laredo Kid aumentan la tensión de su rivalidad de cara a su enfrentamiento

Laredo Kid contra Rey Fénix por el Campeonato Crucero AAA l WWE y AAA
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 11:47 - 22 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
La intensidad sigue en aumento luego que Rey Fénix venciera a Laredo Kid en una gran lucha, aunque la rivalidad ha ido en aumento las últimas semanas de forma más personal

Rey Fénix y Laredo Kid es una rivalidad que ha ido en aumento las últimas semanas, al punto de negarle luchas titulares a Fénix, de comparaciones con Penta o sentir celos, hasta amenazar con pelearse en los vestidores antes del show. 

Ambos se volverán a ver las caras este sábado 23 de mayo cuando AAA venga a la Ciudad de México en el show previo antes de la Noche de los Grandes

Laredo Kid no deja de amenazar a Fénix 

El de Nuevo Laredo ha intentado minimizar múltiples veces al nacido en Ecatepec, con aficionados que le faltan el respeto a la máscara de Fénix, de múltiples comparaciones con Penta y sus celos por tener un campeonato, ahora, con llegar a los golpes en los vestidores. 

Por su lado, Rey Fénix ha respondido con la misma ironía, recalcando que él venció al Campeón Crucero de la AAA, algo que a Ladero ha llamado “suerte”, calentando cada vez más por su lucha titular del fin de semana. 

En un intento de “calmar” la situación, Laredo le mandó un mensaje a Rey Fénix por sus redes sociales donde busca intimidarlo, pero la respuesta del de Ecatepec fue contundente:

Un combate que promete robarse el show

En la función antes de la Noche de los Grandes, Rey Fénix contra Laredo Kid es uno de los combates más atractivos que se espera en la función que la Tres Veces Estelar le tiene preparada a la Ciudad de México.

Ya lograron robarse el show en su primer combate; todo pinta que se repetirá la historia, pero con un campeonato de por medio. ¿Fénix conseguirá un título y emparejarse con su hermano o Laredo seguirá con su histórico reinado? 

Laredo Kid hablando con Rey Fénix l CAPTURA DE PANTALLA
Laredo Kid hablando con Rey Fénix l CAPTURA DE PANTALLA
Lo Último
14:38 Ricky Martin sufre ataque con gas lacrimógeno en pleno concierto / VIDEO
14:26 México se calienta más rápido que el resto de América Latina: ¿cuál es la causa?
14:23 Real Betis vs Levante: ¿Cuándo y dónde ver el cierre de LaLiga?
14:23 "Va más allá de lo profesional": Guido Pizarro destaca el compromiso de Gignac rumbo a la final de la Concacaf ante Toluca
14:00 Norberto Scoponi defiende convocatoria de Memo Ochoa rumbo al Mundial 2026: 'Le tienen envidia'
13:06 Los mejores momentos de Aaron Rodgers en la NFL
13:04 ¡EFRAÍN JUÁREZ soltó la BOMBA! ¿CRUZ AZUL está en la final ante PUMAS gracias al ARBITRAJE?
12:55 ¡Lista la cartelera! AEW anuncia su match card para Double or Nothing
12:23 Grandeza Celeste: Cruz Azul celebra sus 99 años
12:14 Historia de los Mundiales: Francia 1938, el último torneo antes de la guerra