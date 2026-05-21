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Lucha

¿En riesgo el Máscara contra Máscara? El Grande Americano enfrenta problemas legales rumbo a AAA

El Grande Americano | WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:14 - 21 mayo 2026
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El arresto de Ludwig Kaiser desató rumores sobre una posible cancelación de su push en AAA, pero el verdadero problema sería otro de cara a La Noche de los Grandes

La polémica alrededor de Ludwig Kaiser, conocido recientemente como el Grande Americano, sigue creciendo luego de que se diera a conocer su arresto en Florida por presunta agresión. Sin embargo, más allá de los rumores sobre una posible cancelación de su push en AAA o incluso de su lucha estelar en la Noche de los Grandes, la realidad es que el principal problema sería si las autoridades estadounidenses le permitirán salir del país.

En las últimas horas comenzaron a circular versiones sobre una supuesta cancelación de su participación en La Noche de los Grandes, evento donde se enfrentarán el Grande Americano y el Original Grande Americano en un combate Máscara contra Máscara el próximo 30 de mayo en la Arena Monterrey. No obstante, hasta el momento no existe información que apunte a que AAA o WWE tengan contemplado bajar al luchador del cartel.

El 'Original' Grande Americano haciendo que despidan a Andrea Bazarte | AAA

¿Qué pasó con Ludwig Kaiser?

De acuerdo con documentos judiciales de la policía de Orlando revelados por Ringside News, el incidente ocurrió tras un altercado en un elevador con un hombre identificado como Richard Reep.

Según el reporte, Kaiser ingresó al ascensor acompañado de una mujer y comenzó a besarla “de forma incontrolada”, situación que incomodó a Reep. Al salir del elevador, el hombre habría confrontado al luchador para pedirle más respeto, lo que derivó en una pelea física.

Posteriormente, la policía acudió al lugar y encontró lesiones visibles en el rostro de Richard Reep, además de revisar cámaras de seguridad que respaldarían parte de la declaración.

Tras darse a conocer el caso, Ludwig Kaiser se entregó voluntariamente a las autoridades y posteriormente pagó una fianza, situación que le permite continuar su proceso en libertad mientras avanzan las investigaciones.

El historial de WWE con arrestos de sus superestrellas

Dentro de WWE, este tipo de casos no son precisamente inéditos. A lo largo de los años, figuras como Liv Morgan, Roman Reigns, Jimmy Uso y Jeff Hardy han atravesado problemas legales relacionados con sustancias, alcohol o altercados fuera del ring.

En la mayoría de los casos, WWE ha manejado internamente las situaciones sin que eso signifique necesariamente el final del impulso de sus talentos en pantalla. Por ello, todo apunta a que el caso de Kaiser no tendría consecuencias inmediatas dentro de la empresa ni en su participación con AAA.

Liv Morgan coronándose campeona mundial en WrestleMania 42 | CAPTURA DE PANTALLA DE WWE

Lo único que realmente está en riesgo

Aunque el combate Máscara contra Máscara sigue en pie, sí existe un detalle que mantiene alerta tanto a AAA como a los organizadores del evento: la posibilidad de que Ludwig Kaiser no pueda abandonar Estados Unidos mientras continúa su proceso legal.

Incluso, como parte de la promoción rumbo a La Noche de los Grandes, estaba contemplada una serenata especial organizada junto con la Kings League para el personaje del Grande Americano. Sin embargo, tras el escándalo legal, dicha activación ha sido cancelada por AAA a través de sus redes sociales.

De momento, el combate programado para el 30 de mayo en la Arena Monterrey sigue anunciado oficialmente, aunque todo dependerá de cómo avance el proceso legal del luchador durante los próximos días.

Ataque del Grande Americano sobre el Original recreado con IA | IG: @elgrandeamericanowwe
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