Top 10 de luchadores de WWE que fueron arrestados

El reciente arresto de Ludwig Kaiser volvió a poner sobre la mesa uno de los temas más polémicos alrededor de WWE: las superestrellas que han tenido problemas legales fuera del ring. Aunque el caso del Grande Americano ha generado preocupación rumbo a La Noche de los Grandes en AAA, la realidad es que no sería ni el primero ni el último luchador en atravesar una situación similar.

Desde casos relacionados con alcohol, sustancias ilegales y violencia doméstica, hasta altercados públicos y problemas de conducta, varias figuras históricas de WWE han sido detenidas en distintos momentos de sus carreras.

Jeff Hardy y su largo historial de arrestos

Uno de los casos más conocidos es el de Jeff Hardy. El luchador fue arrestado el 13 de junio de 2022 en Florida tras ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y/o drogas.

En aquella ocasión enfrentó tres cargos:

Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas (DUI)

Manejar con la licencia suspendida o revocada

Violar restricciones de su licencia de conducir

Sin embargo, no fue un hecho aislado. Hardy ya había sido arrestado en 2009 por tráfico de pastillas y posesión de esteroides, además de protagonizar otros incidentes en 2019 relacionados con intoxicación pública y manejo en estado inconveniente.

Stone Cold Steve Austin fue arrestado por violencia doméstica

En 2002, una de las máximas leyendas de WWE fue arrestada tras ser acusada de violencia doméstica y agresión contra su entonces esposa, Debra Williams.

El incidente ocurrió el 15 de junio de ese año y, posteriormente, Austin se entregó a las autoridades en San Antonio, Texas, pagando una fianza de 5 mil dólares.

El caso generó enorme polémica debido a la popularidad que tenía Stone Cold en aquella época como una de las caras principales de WWE.

Stone Cold Steve Austin en un programa de RAW | WWE

The Big Show y el escándalo en un hotel

En diciembre de 1998, Paul Wight, mejor conocido como The Big Show, fue arrestado después de que una empleada de hotel en Memphis, Tennessee, lo acusara de exponerse indebidamente frente a ella.

Según el reporte, la trabajadora presentó una denuncia formal asegurando que el luchador mostró sus partes íntimas deliberadamente mientras se encontraba en el establecimiento.

Brock Lesnar fue detenido por posesión de esteroides

Antes de convertirse en una de las figuras más dominantes de WWE y UFC, Brock Lesnar fue arrestado en 2001 por presunta posesión ilegal de esteroides.

No obstante, tiempo después el caso fue desestimado luego de comprobarse que las sustancias encontradas no eran esteroides ilegales.

Brock Lesnar y Paul Heyman en Raw | WWE.COM

Ric Flair y múltiples incidentes

Ric Flair también ha protagonizado varios problemas legales a lo largo de su vida.

En 1996 fue arrestado por suministrar alcohol a una menor de edad y permitirle conducir su automóvil. Posteriormente, en 2005, volvió a ser detenido tras un incidente de furia al volante en Carolina del Norte, donde fue acusado de agresión y daños a propiedad privada.

Kurt Angle tuvo varias detenciones

El medallista olímpico y excampeón mundial fue arrestado en distintas ocasiones entre 2007 y 2013 por cargos relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de sustancias.

Los constantes problemas personales de Kurt Angle llegaron a afectar seriamente su carrera antes de iniciar un proceso de recuperación.

Kurt Angle en una función de WWE | TWITTER@WWE

Jimmy Uso y sus problemas por DUI

Jimmy Uso también ha tenido múltiples incidentes legales, principalmente relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol.

Los casos más mediáticos ocurrieron en 2019 y 2021, años en los que fue detenido por DUI y alteración del orden público.

Liv Morgan fue arrestada en 2023

La actual superestrella de WWE fue arrestada el 14 de diciembre de 2023 en Florida por posesión de marihuana y cannabinoides sintéticos.

De acuerdo con los reportes policiales, las autoridades encontraron menos de 20 gramos de marihuana durante una revisión vehicular.

Aunque el caso generó revuelo en redes sociales, Liv Morgan continuó apareciendo regularmente en la programación de WWE tras el incidente.

Liv Morgan salió en defensa de WWE | wwe.com

Matt Hardy también tuvo problemas legales

Aunque en años recientes Matt Hardy se ha mantenido lejos de los escándalos, el veterano luchador también cuenta con antecedentes de arrestos.

Uno de los más conocidos ocurrió en agosto de 2011, cuando fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI). Tiempo después, en enero de 2014, volvió a verse involucrado en problemas legales tras una pelea doméstica con su esposa Reby Sky en un hotel de Virginia.

Ambos fueron detenidos luego del altercado, aunque posteriormente el caso no escaló a mayores consecuencias judiciales.

Rob Van Dam fue arrestado junto a Sabu en 2006

Otro caso bastante recordado dentro de WWE fue el de Rob Van Dam, quien incluso llegó a perder impulso dentro de la empresa tras su arresto en 2006.

RVD y el también legendario luchador de ECW, Sabu, fueron detenidos a principios de julio de aquel año en Ohio luego de que un oficial los parara por exceso de velocidad sobre la Ruta 52 de Estados Unidos.

Durante la inspección, la policía descubrió sustancias ilegales en posesión de ambos luchadores, motivo por el cual fueron arrestados. Aunque recuperaron rápidamente su libertad tras pagar la fianza, el incidente provocó que WWE suspendiera a Rob Van Dam en uno de los momentos más importantes de su carrera.