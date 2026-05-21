Ludwig Kaiser fue arrestado en Florida por presunta agresión

Ludwig Kaiser, superestrella de WWE cuyo nombre real es Marcel Barthel, fue arrestado este martes en el condado de Orange, Florida, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades locales.

Ludwig Kaiser (real name Marcel Barthel) was arrested today for battery in Orange County, FL.



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Según la ficha policial publicada por el sistema de registros del condado, Barthel fue detenido bajo el cargo de agresión simple no relacionada con violencia familiar.

El luchador alemán, reconocido por su participación en RAW y por formar parte de Imperium en años recientes, apareció registrado bajo su nombre legal, Marcel Barthel.

¿De qué se le acusa a Ludwig Kaiser?

La información disponible hasta el momento señala que el cargo corresponde a una presunta agresión con otro hombre catalogada como “battery” bajo las leyes del estado de Florida, aunque las autoridades no han revelado mayores detalles sobre el incidente.

Tampoco se han dado a conocer públicamente reportes oficiales relacionados con víctimas, declaraciones del luchador o posibles sanciones judiciales posteriores.

Hasta ahora, WWE no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la situación de Ludwig Kaiser.

Ludwig Kaiser luchando en RAW | WWE

Ludwig Kaiser es una de las figuras europeas más reconocidas de WWE

Ludwig Kaiser se ha convertido en uno de los talentos europeos con mayor presencia dentro de WWE durante los últimos años.

El alemán ganó notoriedad internacional como integrante de Imperium junto a Gunther, destacando principalmente en NXT UK, NXT y posteriormente en el roster principal de WWE.

Actualmente, el luchador estuvo un año sin conocer su paradero, donde llegaba a aparecer constantemente dentro de la programación televisiva de la empresa; aficionados esperan que esto solo sea un malentendido y se logre solucionar pronto.